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Клиент Ощадбанка потерял все кредитные деньги за секунды из-за мошенников — как это произошло

4 сентября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк увеличил лимит на кредитке, из которой мошенники украли деньги -- детали жалобы
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент государственного финучреждения "Ощадбанк" жалуется на самовольное со стороны банка увеличение лимита на кредитной карте и списание денег мошенниками. Задолженность банк перевел на гражданина.

Об этом сообщается на сайте "Минфин".

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Как отмечается в сообщении клиента, Ощадбанк при закрытой кредитной истории в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ) без разрешения клиента увеличил в разы лимит на кредитной карте, с которой потом мошенники списали средства.

"Банк, занимающийся мошенническими действиями. При закрытой кредитной истории в УБКИ, без разрешения клиента увеличивает в разы лимит на кредитной карт, с которой потом мошенники списывают средства. Сохранность средств клиента банк не обеспечивает. Лимиты при переводе средств с карты на карту для мошенников не существуют", — говорится в обращении.

Украинец рассказал, что все украденные средства мошенниками банк "вешает как задолженность" на клиента, начисляя проценты.

"Мой совет: закрывайте счета и бегите из такого банка", — резюмировал клиент.

Как действовать в случае мошеннических действий в Ощадбанке

Представители Ощадбанка пока не отреагировали на жалобу-сообщение клиента.

В то же время, в общих рекомендациях указано, что в случае мошеннических действий необходимо сделать несколько шагов, чтобы не потерять средства.

"Если вы стали жертвой мошенников, укравших деньги с вашей банковской карты, нужно сообщить об этом вашему банку, а также обратиться в киберполицию", — говорится в сообщении.

Для этого необходимо:

  • отправить заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua;
  • позвонить по телефону 0 800 50 51 70 (понедельник — пятница с 09:00 до 18:00).

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, со счета пенсионера в Ощадбанке было списано 55 тысяч гривен из-за четырех транзакций без его ведома. Деньги были переведены на счет незнакомого получателя. Человек настаивает на том, чтобы банк вернул ему эти средства.

Мы также писали, что военные жалуются на дискриминацию в Ощадбанке при предоставлении кредитов на установку солнечных электростанций. Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.

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