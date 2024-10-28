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Клиент Ощадбанка потерял 37 тысяч после звонка банка — детали

28 октября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиент Ощадбанка требует возврата средств, которые украли мошенники — что решил суд
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты Ощадбанка жалуются на случаи мошенничества — один из них сообщил, что после звонка от представившегося работником банка с его счета исчезло 37 175 гривен. Муж подозревает, что мошенники воспользовались дубликатом его SIM-карты и теперь требует от банка возврата похищенных средств.

Об этом говорится в решении Ленинского районного суда Запорожья.

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Детали дела

Отмечено, что 4 июня 2023 на телефон абонента Киевстар поступили звонки от лица, которое представилось работником Ощадбанка и просило сообщить одноразовый пароль для мобильного приложения. Клиент проигнорировал звонок, но в тот же день с его счета исчезло 29 тысяч гривен и 8175 гривен.

Гражданин обратился в полицию, указывая на возможный дубликат его SIM-карты, через который мошенники могли получить доступ к его онлайн-кабинету. Он подчеркнул, что не давал согласия на восстановление пароля по телефону, считая действия банка незаконными, поскольку финансовое учреждение должно обеспечивать защиту своих приложений.

В банке сообщили, что 8 июня 2023 истец обратился с просьбой разъяснить спорные транзакции на сумму 29 тысяч гривен и 8 175 гривен, которые состоялись 4 июня. Они отметили, что сделки прошли после корректной верификации платежной карты, во время которой клиент ввел данные карты, включая CVC, и получил 3DS-пароль на финансовый номер телефона.

Клиент не просил заблокировать карту из-за несанкционированных операций и продолжал использовать ее для получения средств. Согласно информации от ЧАО "Киевстар", услуги по номеру истца предоставлялись на условиях предоплаченной формы обслуживания без заключения письменного договора. По состоянию на 17 июня 2024 года следователи внесли данные в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, но подозрения еще никому не выдвигали, досудебное расследование продолжается.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск мужчины, приняв решение взыскать с акционерного общества "Державний ощадний банк України" в его пользу 37 175 гривен.

Суд отметил, что разглашение фамилии и номера карты незнакомому лицу не является достаточным для инициирования платежной операции или несанкционированного доступа к карточке истца. Также не было предоставлено доказательств о разглашении какой-либо другой индивидуальной информации. Исходя из этого, суд принял решение о частичном взыскании средств в пользу истца.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты государственного Ощадбанка жалуются на безосновательное списание средств. Один из клиентов потерял 43 800 гривен с двух счетов и требует от банка вернуть деньги и остановить начисление процентов. Однако финучреждение отказало в возвращении, объяснив, что все операции были исполнены корректно.

Мы также писали, что Ощадбанк отказал пенсионеру в возвращении безосновательно списанных со счета 55 тыс. грн. Мужчина утверждает, что не снимал средства, а потому обратился в суд.

банковские счета деньги мошенничество судебные решения Ощадбанк долги

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