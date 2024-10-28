Клієнт Ощадбанку вимагає повернення коштів, які вкрали шахраї — що вирішив суд

Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти Ощадбанку скаржаться на випадки шахрайства — один із них повідомив, що після дзвінка від особи, яка представилася працівником банку, з його рахунку зникло 37 175 гривень. Чоловік підозрює, що шахраї скористалися дублікатом його SIM-карти і тепер вимагає від банку повернення викрадених коштів.

Про це йдеться у рішенні Ленінського районного суду Запоріжжя.

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Деталі справи

Зазначено, що 4 червня 2023 року на телефон абонента Київстар надійшли дзвінки від особи, яка представилася працівником Ощадбанку та просила повідомити одноразовий пароль для мобільного додатка. Клієнт проігнорував дзвінок, але в той же день з його рахунку зникло 29 тисяч гривень і 8 175 гривень.

Громадянин звернувся до поліції, вказуючи на можливий дублікат його SIM-карти, через який шахраї могли отримати доступ до його онлайн-кабінету. Він наголосив, що не давав згоди на відновлення пароля через телефон, вважаючи дії банку незаконними, оскільки фінансова установа повинна забезпечувати захист своїх додатків.

У банку повідомили, що 8 червня 2023 року позивач звернувся з проханням роз'яснити спірні транзакції на суму 29 тисяч гривень і 8 175 гривень, які відбулися 4 червня. Вони зазначили, що операції пройшли після коректної верифікації платіжної картки, під час якої клієнт ввів дані карти, включаючи CVC, та отримав 3DS-пароль на фінансовий номер телефону.

Клієнт не просив заблокувати картку через несанкціоновані операції і продовжував використовувати її для отримання коштів. Згідно з інформацією від ПрАТ "Київстар", послуги за номером позивача надавалися на умовах передплаченої форми обслуговування без укладання письмового договору. Станом на 17 червня 2024 року слідчі внесли дані до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, але підозри ще нікому не висували, досудове розслідування триває.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов чоловіка, ухваливши рішення стягнути з акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на його користь 37 175 гривень.

Суд зазначив, що розголошення прізвища та номеру картки незнайомій особі не є достатнім для ініціювання платіжної операції або несанкціонованого доступу до картки позивача. Також не було надано доказів про розголошення будь-якої іншої індивідуальної інформації. Виходячи з цього, суд ухвалив рішення про часткове стягнення коштів на користь позивача.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти державного Ощадбанку скаржаться на безпідставне списання коштів. Так, один із клієнтів втратив 43 800 гривень із двох рахунків та вимагає від банку повернути гроші і зупинити нарахування процентів. Проте фінустанова відмовила у поверненні, пояснивши, що всі операції були виконані коректно.

Ми також писали, що Ощадбанк відмовив пенсіонерові у поверненні безпідставно списаних з рахунку 55 тис. грн. Чоловік стверджує, що не знімав кошти, а тому звернувся до суду.