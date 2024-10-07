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Клиент Ощадбанка потерял 130 тысяч во время получения помощи от ООН — детали

7 октября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Мошенники украли со счетов Ощадбанка переселенца более 129 тыс. грн — на чью сторону стал суд
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Мужчина наткнулся на сайт, предлагавший финансовую помощь переселенцам от ООН. После ввода своих данных с его счетов в Ощадбанке исчезли 129 494 гривны. Это очередной случай мошенничества, когда злоумышленники используют поддельные платформы для воровства денег.

Об этом говорится в решении Барского районного суда Винницкой области.

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Детали судебного дела

Отмечено, что 26 июня 2023 около 10:28 человек зашел на сайт, где была информация о возможности получения помощи для внутренне перемещенных лиц от ООН. Он ввел последние четыре цифры своей зарплатной карты и номер мобильного телефона. В ночь с 26 на 27 июня с 23:31 до 00:00 через онлайн-банкинг "Ощад 24/7" мошенники начали совершать незаконные транзакции с его счетов. Они пытались провести 42 операции, из которых 11 были успешными.

Из-за этих мошеннических действий на кредитном счете мужчины появилась задолженность в размере 11 570 гривен. Для ее погашения он был вынужден внести 11721 гривну с учетом комиссии. Общая сумма ущерба, по его подсчетам, составляет 129 494 гривен.

Однако, по информацииОщадбанка, мужчина 26 июня в 09:24 зарегистрировался в системе дистанционного банковского обслуживания "Ощад 24/7" с помощью телефона. Без ввода кода, который направлялся на его финансовый номер, доступ к системе и проведение операций были бы невозможны. Согласно данным банка, с 26 по 27 июня было осуществлено несколько переводов как на собственные карты, так и на счета других банков. Общая сумма незаконных сделок, включая комиссии и пользование кредитными средствами, составила 87 764 гривны, а не 117 773 гривны, как заявлял мужчина.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск мужчины, пострадавшего от мошенников, и признал банковские операции, проведенные через "Ощад 24/7", недействительными. Кредитная задолженность в размере 11 570 гривен возникла не по его вине, поэтому со Ощадбанка будет взыскано 129 494 гривны безосновательно списанных средств, а также 30 тысяч гривен в качестве возмещения морального ущерба.

Суд отметил, что истец не осуществлял платежи через интернет с введением реквизитов карты, а все спорные операции были проведены через мобильное приложение банка. Поэтому аргументы банка, которые ссылались на другие дела, где использовались платежные системы типа IPAY, не были релевантными к этой ситуации. Отсутствие приговора по уголовному делу не помешало принятию решения в пользу истца, поскольку суд признал, что операции были совершены без его волеизъявления.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на различные проблемы со счетами. В частности, одна женщина получила выписку по карточке и обнаружила, что банк не засчитал ее пенсию в размере 1 689 гривен. Дополнительно, в течение длительного времени неизвестные снимали с его счета средства на общую сумму 118 602 гривен.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения Ощадбанк жалуются на устаревшие правила, ведь невозможно ни осуществить обмен карт, ни закрыть счет онлайн. Особенно проблема ощутима для граждан, которые сейчас находятся за границей как беженцы.

кредиты Ощадбанк деньги мошенничество банковские счета судебные решения

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