ПриватБанк начислит до 10 000 грн за отдельные операции до 15 октября: как воспользоваться

Прохожая со смартфоном возле ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

До 15 октября 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" действует возможность получить до 10 000 грн при покупке билетов с карты международной платежной системы Mastercard. Вознаграждения смогут получить клиенты, которые пройдут регистрацию и выполнят все условия программы.

О том, кто сможет получить право на денежные призы, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому ПриватБанк обещает вернуть до 10 000 грн

Речь идет о совместной акционной программе "Счастливый билет" от ПриватБанка и Mastercard, которая предусматривает розыгрыш денежных призов в виде возврата средств за оплату приобретенных проездных документов.

"Выбирайте счастливый маршрут — возвращаем до 10 000 грн... Каждый билет — это новый шанс на выигрыш", — сообщают в банковском учреждении.

Согласно правилам, клиентам возвращают не более 10 000 грн в течение отдельного этапа акции. Всего будет определено 90 победителей.

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В акции участвуют оплаты с карт международной платежной системы Mastercard за билеты на самолет и поезд по Европе.

Как принять участие в акционной программе

Клиенты, желающие претендовать на возврат стоимости приобретенного билета, должны зарегистрироваться на сайте ПриватБанка, указав номер телефона. Далее необходимо:

Приобрести как минимум один билет на самолет или поезд по Европе с карты Mastercard ПриватБанка в "Приват 24" через меню "Транспорт" или на сайте; Дождаться розыгрыша денежных призов.

Принять участие в акции могут исключительно совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие идентификационный код и активную карту Mastercard.

Победители будут выбраны с помощью ресурса Random.org из числа всех участников, выполнивших условия акции на дату проведения розыгрыша. Результаты будут опубликованы на странице акции. Уведомления о победе отправят в "Приват24".

Те, у кого нет карты Mastercard, могут открыть Digital-карту через "Приват24".

Как клиентам ПриватБанка приобрести проездные документы

Чтобы купить билеты на сайте, необходимо:

Пройти авторизацию на сайте;

Выбрать раздел "Самолет"/"ЕвроПоезд";

Указать направление, дату, количество, тип билета и нажать "Найти";

Выбрать нужный рейс;

Заполнить данные пассажиров;

Выбрать карту Mastercard от Привата;

Проверить данные и нажать "Оплатить".

После покупки билеты поступят на электронную почту и будут доступны в архиве.

Чтобы приобрести билеты в "Приват24", необходимо:

Авторизоваться в "Приват24";

Перейти в меню "Еще — Транспорт";

Открыть раздел "Самолет"/"Поезд (Европа)";

Выбрать направление, дату, количество, тип билета и нажать "Найти";

Указать рейс;

Заполнить данные пассажиров;

Выбрать карту Mastercard;

Проверить информацию и нажать "Оплатить".

Билеты должны прийти на электронную почту, а также будут храниться в архиве.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке не все старые карты с продленным сроком действия обеспечат доступ к операциям. Некоторые из них стали недоступны: снятие наличных за границей, операции на зарубежных сервисах, обмен валют в приложении. В связи с этим в банке рекомендуют осуществить перевыпуск. В частности, доступна услуга доставки карты в регионы и за границу.

Еще Новини.LIVE писали о том, что до 13 октября ПриватБанк предоставляет мгновенные скидки на топливо владельцам некоторых карт. Согласно условиям программы, в сети "Укрнафта" можно получить скидку 6 грн/л на топливо. Скидки будут доступны при расчете картой Mastercard Business.