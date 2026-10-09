ПриватБанк начислит до 10 000 грн за отдельные операции до 15 октября: как воспользоваться

Клиенты ПриватБанка могут получить до 10 000 грн: условия
До 15 октября 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" действует возможность получить до 10 000 грн при покупке билетов с карты международной платежной системы Mastercard. Вознаграждения смогут получить клиенты, которые пройдут регистрацию и выполнят все условия программы.
О том, кто сможет получить право на денежные призы, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кому ПриватБанк обещает вернуть до 10 000 грн
Речь идет о совместной акционной программе "Счастливый билет" от ПриватБанка и Mastercard, которая предусматривает розыгрыш денежных призов в виде возврата средств за оплату приобретенных проездных документов.
"Выбирайте счастливый маршрут — возвращаем до 10 000 грн... Каждый билет — это новый шанс на выигрыш", — сообщают в банковском учреждении.
Согласно правилам, клиентам возвращают не более 10 000 грн в течение отдельного этапа акции. Всего будет определено 90 победителей.
В акции участвуют оплаты с карт международной платежной системы Mastercard за билеты на самолет и поезд по Европе.
Как принять участие в акционной программе
Клиенты, желающие претендовать на возврат стоимости приобретенного билета, должны зарегистрироваться на сайте ПриватБанка, указав номер телефона. Далее необходимо:
- Приобрести как минимум один билет на самолет или поезд по Европе с карты Mastercard ПриватБанка в "Приват 24" через меню "Транспорт" или на сайте;
- Дождаться розыгрыша денежных призов.
Принять участие в акции могут исключительно совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие идентификационный код и активную карту Mastercard.
Победители будут выбраны с помощью ресурса Random.org из числа всех участников, выполнивших условия акции на дату проведения розыгрыша. Результаты будут опубликованы на странице акции. Уведомления о победе отправят в "Приват24".
Те, у кого нет карты Mastercard, могут открыть Digital-карту через "Приват24".
Как клиентам ПриватБанка приобрести проездные документы
Чтобы купить билеты на сайте, необходимо:
- Пройти авторизацию на сайте;
- Выбрать раздел "Самолет"/"ЕвроПоезд";
- Указать направление, дату, количество, тип билета и нажать "Найти";
- Выбрать нужный рейс;
- Заполнить данные пассажиров;
- Выбрать карту Mastercard от Привата;
- Проверить данные и нажать "Оплатить".
После покупки билеты поступят на электронную почту и будут доступны в архиве.
Чтобы приобрести билеты в "Приват24", необходимо:
- Авторизоваться в "Приват24";
- Перейти в меню "Еще — Транспорт";
- Открыть раздел "Самолет"/"Поезд (Европа)";
- Выбрать направление, дату, количество, тип билета и нажать "Найти";
- Указать рейс;
- Заполнить данные пассажиров;
- Выбрать карту Mastercard;
- Проверить информацию и нажать "Оплатить".
Билеты должны прийти на электронную почту, а также будут храниться в архиве.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке не все старые карты с продленным сроком действия обеспечат доступ к операциям. Некоторые из них стали недоступны: снятие наличных за границей, операции на зарубежных сервисах, обмен валют в приложении. В связи с этим в банке рекомендуют осуществить перевыпуск. В частности, доступна услуга доставки карты в регионы и за границу.
Еще Новини.LIVE писали о том, что до 13 октября ПриватБанк предоставляет мгновенные скидки на топливо владельцам некоторых карт. Согласно условиям программы, в сети "Укрнафта" можно получить скидку 6 грн/л на топливо. Скидки будут доступны при расчете картой Mastercard Business.