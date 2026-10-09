ПриватБанк нарахує за окремі операції до 10 000 грн до 15 жовтня: як скористатись

Перехожа зі смартфоном біля ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

До 15 жовтня 2026 року у держфінустанові "ПриватБанк" доступна можливість отримати до 10 000 грн за придбання квитків з картки міжнародної платіжної системи Mastercard. Винагороди зможуть отримати клієнти, які пройдуть реєстрацію та дотримаються усіх умов програми.

Про те, хто зможе отримати право на грошові призи, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому ПриватБанк обіцяє повернути до 10 000 грн

Йдеться про дію спільної акційної програми "Щасливий квиток" від ПриватБанку та Mastercard, що передбачає розіграш грошових призів у вигляді повернення коштів з оплати за придбані проїзні документи.

"Вибирайте щасливий маршрут — повертаємо до 10 000 грн... Кожний квиток — це новий шанс на виграш", — повідомляють у банківській установі.

Згідно з правилами, клієнтам повертають не більше ніж 10 000 грн протягом окремого етапу акції. Загалом визначать 90 переможців.

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В акції беруть участь оплати з картки міжнародної платіжної системи Mastercard за квитки на літак і поїзд по Європі.

Як взяти участь в акційній програмі

Клієнти, які бажають стати претендентом на повернення вартості придбаного квитка, повинні зареєструватися на сайті ПриватБанку, ввівши номер телефону. Далі необхідно:

Придбати щонайменше один квиток на літак або поїзд по Європі з картки Mastercard ПриватБанку у "Приват 24" через меню "Транспорт" або на сайті; Зачекати на розіграш грошових призів.

Долучитися до акції можуть виключно повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ідентифікаційний код та активну картку Mastercard.

Переможців оберуть за допомогою ресурсу Random.org з-поміж усіх учасників, які дотримаються умов акції на дату проведення розіграшу. Результати опублікують на сторінці акції. Сповіщення про перемогу надішлють у "Приват24".

Тим, хто не має картки Mastercard, можна відкрити Digital картку через "Приват24".

Як клієнтам ПриватБанку придбати проїзні документи

Щоб купити квитки на сайті, необхідно:

Пройти авторизацію на сайті;

Вибрати розділ "Літак"/"ЄвроПоїзд";

Вказати напрямок, дату, кількість, тип квитка та натиснути "Знайти";

Обрати необхідний рейс;

Заповнити дані пасажирів;

Вибрати картку Mastercard від Привату;

Перевірити дані та натиснути "Оплатити"

Після придбання квитки надійдуть на пошту і будуть доступні в архіві.

Щоб придбати квитки у "Приват24", потрібно:

Авторизуватися у "Приват24";

Перейти у меню "Ще — Транспорт";

Відкрити розділ "Літак"/"Поїзд (Європа)";

Вибрати напрямок, дату, кількість, тип квитка та натиснути "Знайти";

Вказати рейс;

Заповнити дані пасажирів;

Вибрати картку Mastercard;

Перевірити інформацію та натиснути "Оплатити".

Квитки мають надійди на e-mail, а також будуть зберігатися в архіві.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку не всі старі картки з продовженим терміном дії нададуть доступ до операцій. Деякі з них стали недоступні: зняття готівки за кордоном, операцї на закордонних сервісах, обмін валют у застосунку. Через це у банку рекомендують здійснити перевипуск. Зокрема, доступна послуга доставки картки в регіони та за кордон.

Ще Новини.LIVE писали про те, що до 13 жовтня ПриватБанк надає миттєві знижки на пальне власникам деяких карт. Згідно з умовами програми, у мережі "Укрнафта" можна отримати 6 грн/л дисконту на пальне. Знижки будуть доступні в разі розрахунку карткою Mastercard Business.