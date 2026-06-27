Клиенты ПриватБанка могут получить 30 000 грн: что надо сделать

Банковское отделение, карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" имеют уникальную возможность получить денежное вознаграждение в размере более 30 000 грн за осуществление определенных операций. Принять участие в соответствующей программе можно при отправке или получении переводов через Western Union.

О том, как стать претендентом на денежные бонусы, рассказывает издание Новини.LIVE.

Как клиентам получить в ПриватБанке более 30 000 грн

По информации банка, за операции по отправке/получению денежных переводов через Western Union на карты Mastercard банк начисляет денежные бонусы. Воспользоваться возможностью принять участие в розыгрыше денежных вознаграждений можно будет до второй декады августа текущего года.

Банк ежемесячно определяет победителей и начисляет на каждом этапе вознаграждения в разных размерах, которые могут достигать более 30 000 грн.

"Победители акции получат кэшбэк в размере 350, 3 500 или 35 000 грн. Чтобы принять участие в акции, необходимо получить международный перевод Western Union или отправить или получить перевод Western Union по Украине", — говорится в сообщении.

Как принять участие в розыгрыше кэшбэка от ПриватБанка

Согласно условиям программы, акция ПриватБанка и Mastercard по розыгрышу кэшбэка предусматривает следующее:

Охватит всех клиентов, которые получат или отправят переводы через Western Union; Сумма перевода не должна быть меньше 1 000 грн (эквивалент в валюте); Участвовать могут исключительно карты Mastercard от Привата; Денежные переводы Western Union могут осуществляться в гривнах, долларах или евро; Для участия в акции не требуется дополнительная регистрация.

В связи с этим все, кто осуществит такие переводы, соблюдая вышеперечисленные условия, автоматически примут участие в розыгрыше денежных бонусов от госбанка.

В частности, клиенты могут получить международный перевод или отправить средства по Украине следующими способами:

в приложении или на сайте "Приват24";

через терминалы самообслуживания/банкоматы;

позвонив в контакт-центр или воспользовавшись онлайн-чатом банка;

в банковских отделениях.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новых тарифах на переводы в ПриватБанке до конца лета. Речь идет о взимании комиссии, размер которой был снижен. Льготные тарифы на международные переводы через приложение или портал "Приват24" будут действовать до конца лета. Максимальная сумма перевода не должна превышать 29 999 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка имеют возможность получать переводы из-за рубежа через приложение системы Paysera. Ожидается, что сервис упростит процесс отправки средств и обеспечит их зачисление. Интеграция PrivatMoney в Paysera усовершенствует соответствующие операции.