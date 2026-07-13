Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Клиент Ощадбанка заплатил комиссию за перевод на свою карту: как это произошло

Клиент Ощадбанка заплатил комиссию за перевод на свою карту: как это произошло

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 06:01
Комиссии в Ощадбанке: нужно ли платить за переводы между картами
Девушка держит в руке смартфон и карту Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Недавно в Ощадбанке объявили об изменении комиссии за обслуживание неактивных счетов. Так, банк предупредил клиентов, что будет взимать с них по 150 гривен ежемесячно, если они в течение года не совершат ни одной операции со своей картой. Однако недавно один из клиентов государственного банка столкнулся с ситуацией, когда с него списали комиссию за перевод денег с карты «Ощадбанка» на другой счет, открытый в этом же банке.

Сообщение об этом появилось на сайте Минфина в разделе "Отзывы", передает Новини.LIVE.

Комиссия за перевод денег на карту Ощадбанка

Как рассказал пользователь, ему пришлось платить комиссию за денежный перевод на собственную карту Ощадбанка. Единственный нюанс заключался в том, что счет был открыт в другом регионе.

"Это европейская практика или общемировая?", — удивился клиент.

Что говорят в Ощадбанке

В службе поддержки банка журналисту Новини.LIVE сообщили, что на данный момент отсутствуют какие-либо комиссии за P2P-переводы на собственные счета. Тарифицируются только P2P-переводы на другие карты банка через банкомат/ИПТ — 0,5% + 3 гривны. P2P-переводы на карты других банков тарифицируются по ставке 1% + 5 гривен (через любой канал).

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменить ПИН-код к карте Ощадбанка. Первая попытка для этой услуги бесплатна, однако за каждую следующую уже придется платить. Суммы одинаковы для всех видов карт.

Как писали Новини.LIVE, Ощадбанк ввёл новые тарифы с 1 июля. Изменения коснулись некоторых операций. Например, теперь в тарифном пакете MORE не будет комиссии при пополнении счётов наличными.

Ощадбанк денежные переводы комисия
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации