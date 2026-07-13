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Головна Фінанси Клієнт Ощадбанку сплатив комісію за переказ на власну картку: як так сталося

Клієнт Ощадбанку сплатив комісію за переказ на власну картку: як так сталося

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 06:01
Комісії в Ощадбанку: чи треба платити за перекази між картками
Дівчина тримає смартфон у руці, картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Нещодавно в Ощадбанку оголосили про оновлення комісії за обслуговування неактивних рахунків. Так, банк попередив клієнтів, що стягувати з них по 150 гривень щомісяця, якщо вони впродовж року не виконають жодної операції зі своєю карткою. Та нещодавно один із клієнтів державного банку зіткнувся з ситуацію, коли з нього списали комісію за переказ грошей з картки Ощадбанку на інших рахунок, відкритий у цьому ж банку.

Повідомлення про це з'явилося на сайті Мінфін у розділі "Відгуки", передає Новини.LIVE

Комісія за переказ грошей на картку Ощадбанку

Як розповів користувач, йому довелося сплачувати комісію за грошовий переказ на власну карту Ощадбанку. Єдиний нюанс полягав у тому, що рахунок було відкрито в іншому регіоні.

"Це європейська практика чи загальносвітова?", — здивувався клієнт. 

Що кажуть в Ощадбанку

У службі підтримки банку журналісту Новини.LIVE розповіли, що станом на зараз відсутні будь-які комісії за P2P-перекази на власні рахунки. Тарифікуються лише P2P-перекази на інші картки банку через АТМ/ІПТ — 0,5% + 3 гривні. P2P-перекази на картки інших банків тарифікується 1% + 5 гривень (через будь-який канал).

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Раніше Новини.LIVE розповідали, як змінити ПІН-код до картки Ощадбанку. Перша спроба для цієї послуги є безплатною, однак за кожну наступну вже доведеться платити. Суми однакові для всіх видів карток. 

Як писали Новини.LIVE, Ощадбанк встановив нові тарифи з 1 липня. Зміни відбулися з деякими операціями. Наприклад, тепер в тарифному пакеті MORE не буде комісії, якщо поповнювати рахунки готівкою. 

Ощадбанк грошові перекази комісія
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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