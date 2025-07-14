Киевстар предлагает новую услугу украинцам — что получат абоненты за 70 гривен

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мобильный оператор Киевстар вводит новую услугу для украинцев, которым важно всегда иметь стабильный доступ к интернету. Подключить ее смогут абоненты тарифного плана "Все ВМЕСТЕ крутой".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Речь идет об услуге SIM для роутера, которую создали специально для того, чтобы у украинцев была возможность пользоваться Домашним интернетом, если отсутствует фиксированное подключение.

Как подключить новую услугу

Понадобится дополнительная SIM-карта, которую нужно вставить:

в роутер;

в планшет;

в ноутбук;

Номер, тариф, баланс и объем гигабайтов на этой SIM-карте не будут отличаться от основной.

Когда пользователь активирует услугу, он дополнительно получит:

150 ГБ мобильного интернета в месяц;

возможность одновременно использовать интернет; на двух устройствах с двух SIM-карт.

За эту услугу абоненты ежемесячно будут платить 70 гривен. Киевстар будет взимать эту сумму дополнительно к стоимости тарифа.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам в ЕС разрешили пользоваться мобильной связью по тарифам мобильных операторов Украины. Льгота будет действовать до конца этого года.

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