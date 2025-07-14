Киевстар предлагает новую услугу украинцам — что получат абоненты за 70 гривен

Киевстар вводит новую услугу — сколько стоит
Мобильный оператор Киевстар вводит новую услугу для украинцев, которым важно всегда иметь стабильный доступ к интернету. Подключить ее смогут абоненты тарифного плана "Все ВМЕСТЕ крутой".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Что предлагает абонентам Киевстар
Речь идет об услуге SIM для роутера, которую создали специально для того, чтобы у украинцев была возможность пользоваться Домашним интернетом, если отсутствует фиксированное подключение.
Как подключить новую услугу
Понадобится дополнительная SIM-карта, которую нужно вставить:
- в роутер;
- в планшет;
- в ноутбук;
Номер, тариф, баланс и объем гигабайтов на этой SIM-карте не будут отличаться от основной.
Когда пользователь активирует услугу, он дополнительно получит:
- 150 ГБ мобильного интернета в месяц;
- возможность одновременно использовать интернет; на двух устройствах с двух SIM-карт.
За эту услугу абоненты ежемесячно будут платить 70 гривен. Киевстар будет взимать эту сумму дополнительно к стоимости тарифа.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцам в ЕС разрешили пользоваться мобильной связью по тарифам мобильных операторов Украины. Льгота будет действовать до конца этого года.
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