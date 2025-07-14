Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Киевстар вводит новую услугу — сколько стоит

Киевстар вводит новую услугу — сколько стоит

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 15:22
Киевстар предлагает новую услугу украинцам — что получат абоненты за 70 гривен
Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мобильный оператор Киевстар вводит новую услугу для украинцев, которым важно всегда иметь стабильный доступ к интернету. Подключить ее смогут абоненты тарифного плана "Все ВМЕСТЕ крутой".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Реклама
Читайте также:

Что предлагает абонентам Киевстар

Речь идет об услуге SIM для роутера, которую создали специально для того, чтобы у украинцев была возможность пользоваться Домашним интернетом, если отсутствует фиксированное подключение.

Как подключить новую услугу

Понадобится дополнительная SIM-карта, которую нужно вставить:

  • в роутер;
  • в планшет;
  • в ноутбук;

Номер, тариф, баланс и объем гигабайтов на этой SIM-карте не будут отличаться от основной.

Когда пользователь активирует услугу, он дополнительно получит:

  • 150 ГБ мобильного интернета в месяц;
  • возможность одновременно использовать интернет; на двух устройствах с двух SIM-карт.

За эту услугу абоненты ежемесячно будут платить 70 гривен. Киевстар будет взимать эту сумму дополнительно к стоимости тарифа.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам в ЕС разрешили пользоваться мобильной связью по тарифам мобильных операторов Украины. Льгота будет действовать до конца этого года.

Узнавайте также, что изменится в июле для украинцев, которые пользуются Киевстаром, Vodafone, lifecell.

деньги интернет Киевстар связь услуги
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации