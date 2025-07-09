Чоловік розмовляє телефоном. Ілюстративне фото: Freepik

Українці в Європі продовжать користуватися мобільним зв’язком та інтернетом за тарифами свого оператора. Україна та Європейський Союз пролонгували Спільну заяву.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у середу, 9 липня, у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Україна та ЄС продовжили пільговий роумінг до кінця року

Пільгові тарифи на послуги мобільного звʼязку для українців у Європі продовжать діяти. Спільну заяву між українськими та європейськими операторами продовжено до 31 грудня 2025 року.

Як пояснив Федоров, це гарантує українцям безперервний пільговий зв’язок до моменту повноцінного приєднання України до роумінгової зони ЄС. А вже з 1 січня 2026 року українці в ЄС і європейці в Україні зможуть користуватися мобільним зв’язком як удома — без жодних додаткових витрат і на постійній основі.

"Продовжуємо інтеграцію до ЄС. Вдячний команді НКЕК, європейським та українським операторам за роботу над спільною заявою", — написав очільник Мінцифри.

Жінка розмовляє телефоном. Ілюстративне фото: Freepik

Пільговий роумінг для українців в ЄС — що відомо

Нагадаємо, що дія попередньої Спільної заяви завершилася в липні 2025 року. А до приєднання до роумінгової зони ЄС — Roam like at home (RLAH) залишається ще пів року. Щоб українці не втратили пільг на зв’язок під час перехідного періоду, дію заяви продовжили ще на 6 місяців. За цей час Україна завершуватиме всі технічні та правові процедури.

А вже з 1 січня 2026 року Україна повністю приєднається до єдиної роумінгової зони з ЄС — "Роумінг як вдома". Українці в країнах ЄС та громадяни ЄС в Україні користуватимуться мобільним зв’язком як удома — без додаткових витрат.

Спільна заява між європейськими та українськими операторами діє з квітня 2022 року. Вона забезпечує пільгові умови зв’язку для мільйонів українців за кордоном.

У травні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який наближає Україну до єдиної роумінгової зони з ЄС. Він розширює повноваження національного регулятора НКЕК і відкриває доступ європейським операторам до українських мереж без додаткових бар’єрів.

Скриншот повідомлення міністра/Facebook

Раніше ми інформували, які зміни приготували в липні українцям мобільні оператори Київстар, Vodafone, lifecell.

Також ми повідомляли, які пакети коштують найдешевше в Київстарі, Vodafone та lifecell у липні 2025 року.