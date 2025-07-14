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Головна Фінанси Київстар запроваджує нову послугу — скільки коштує

Київстар запроваджує нову послугу — скільки коштує

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 15:22
Київстар пропонує нову послугу українцям — що отримають абоненти за 70 гривень
Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мобільний оператор Київстар запроваджує нову послугу для українців, яким важливо завжди мати стабільний доступ до інтернету. Підключити її зможуть абоненти тарифного плану "Все РАЗОМ крутий". 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Йдеться про послугу SIM для роутера, яку створили спеціально для того, щоб в українців була змога користуватися Домашнім інтернетом, якщо відсутнє фіксоване підключення. 

Як підключити нову послугу

Знадобиться додаткова SIM-картка, яку потрібно вставити:

  • в роутер;
  • в планшет;
  • в ноутбук.

Номер, тариф, баланс та обсяг гігабайтів на цій SIM-картці не відрізнятимуться від основної.

Коли користувач активує послугу, він додатково отримає:

  • 150 ГБ мобільного інтернету на місяць;
  • змогу одночасно використовувати інтернет на двох; пристроях із двох SIM-карт.

За цю послугу абоненти щомісяця платитимуть 70 гривень. Київстар стягуватиме цю суму додатково до вартості тарифу. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям в ЄС дозволили користуватися мобільним зв'язком за тарифами мобільних операторів України. Пільга діятиме до кінця цього року.

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гроші інтернет Київстар зв'язок послуги
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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