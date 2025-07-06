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Київстар продає номери з новим кодом — хто і де може купити

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 15:25
У Київстарі новий код 077 — де продаються такі номери
Жінка дивиться в телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Абоненти мобільного оператора Київстар відтепер можуть купувати собі номери з новим кодом — 077. Стартові пакети з таким набором цифр на початку, наразі доступні для бізнес-клієнтів компанії і не тільки. 

Про це повідомили у пресслужбі Київстару

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Там пояснили, що раніше номери з кодом 077 продавалася разом з послугою "Красивий номер", за яку абоненти платили 1 тисячу гривень. Та з кінця червня 2025 року взяти номер з новим кодом без додаткових послуг та доплат можуть:

  • бізнес-клієнти;
  • ті, хто вже є абонентом мобільного оператора. 

"З 23 червня 2025 року бізнес-клієнти отримують у магазинах Київстар номери з кодом 077. Номери будуть доступні бізнес-клієнтам у магазинах без додаткових послуг і доплат", — розповіли в компанії. 

Як отримати номер з кодом 077

Стати власником номера можна у будь-якому магазині Київстар. Покупцю запропонують одразу десять варіантів, тож вибрати можна буде найбільш бажаний.

Як стало відомо раніше, Київстар відкрив доступ до нових тарифних планів передплати та контракту "ВСЕ РАЗОМ Легкий" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий". Послуги у пакетах коштують до 500 грн на місяць.  Дізнавайтесь також, з якими мобільними операторами вигідно дзвонити за кордон

Київстар мобільні оператори мобільний оператор номер телефону номер
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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