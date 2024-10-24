Работа в Украине — в каких регионах больше вакансий

Количество вакансий в Украине растет — где больше всего работы
По итогам сентября количество вакансий на рынке труда Украины вернулось на уровень, который наблюдался до начала полномасштабного вторжения России. В частности, рост вакансий зафиксирован в Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской, Волынской, Черниговской и Винницкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала Work.ua.
Как выросли вакансии в Украине
В сентябре было зафиксировано 117 тысяч вакансий от работодателей, что соответствует уровню 2021 года. Киевская область стала лидером по количеству предложений, в том числе здесь было опубликовано около 40 тысяч вакансий в месяц. В Днепропетровской и Львовской областях было размещено по 10 000 вакансий. В пятерку регионов с наибольшим количеством вакансий также вошли Одесская и Харьковская области.
Также отмечалось увеличение количества вакансий в других областях: Ивано-Франковская область (+4%), Черкасская область (+4%), Запорожская область (+4%), Волынская область (+3%), Черниговская область (+2%) и Винницкая область (+2%).
По состоянию на 22 октября на платформе Work.ua было доступно 30,5 тысяч вакансий в Киеве, тогда как на сайте robota.ua их количество превышало 37 тысяч. Это подчеркивает лидерство столицы по сравнению с другими городами.
В каких сферах больше всего вакансий
Наибольшее количество вакансий по отраслям выглядит следующим образом:
- Сфера обслуживания — 5,5 тысячи вакансий;
- Рабочие специальности и производство — 4,8 тысячи;
- Продажи и закупки — 3,6 тысячи;
- Розничная торговля — 3,4 тысячи;
- Логистика, складирование и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — 3 тысячи.
На втором месте по количеству вакансий расположился Львов, где на Work.ua насчитывается 7,6 тысячи предложений, а на robota.ua — 10,1 тысячи. Среди запрашиваемых специальностей:
- Сфера обслуживания — 1,8 тысячи вакансий;
- Рабочие специальности и производство — 1,3 тысячи;
- Гостинично-ресторанный бизнес и туризм — 1 тысяча;
- Логистика, складирование и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — 912 вакансий;
- Транспорт и автобизнес — 674 вакансии.
На третьем месте расположился Днепр, где насчитывается 6,9 тысячи вакансий на Work.ua и 8,3 тысячи на robota.ua. Наибольшее количество предложений в следующих областях:
- Рабочие специальности и производство — 1,6 тысячи вакансий;
- Сфера обслуживания — 1,2 тысячи;
- Логистика, складирование и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — 902 вакансии;
- Продажа и закупка — 828;
- Розничная торговля — 671 вакансия.
Что еще стоит знать
Работодатели с оптимизмом готовятся к новому деловому сезону, установив новый рекорд по количеству вакансий с начала полномасштабной войны. Однако в сентябре зарплаты остались на прежнем уровне.
Мы также писали, что Государственная служба статистики сообщает, что в Украине средняя заработная плата выросла на 22,1% в 2024 году. Особенно быстро работодатели повысили оплату труда в трех сферах.
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