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Количество вакансий в Украине растет — где больше всего работы

24 октября 2024 17:47
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Работа в Украине — в каких регионах больше вакансий
Анкета для трудоустройства. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

По итогам сентября количество вакансий на рынке труда Украины вернулось на уровень, который наблюдался до начала полномасштабного вторжения России. В частности, рост вакансий зафиксирован в Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской, Волынской, Черниговской и Винницкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала Work.ua.

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В сентябре было зафиксировано 117 тысяч вакансий от работодателей, что соответствует уровню 2021 года. Киевская область стала лидером по количеству предложений, в том числе здесь было опубликовано около 40 тысяч вакансий в месяц. В Днепропетровской и Львовской областях было размещено по 10 000 вакансий. В пятерку регионов с наибольшим количеством вакансий также вошли Одесская и Харьковская области.

Также отмечалось увеличение количества вакансий в других областях: Ивано-Франковская область (+4%), Черкасская область (+4%), Запорожская область (+4%), Волынская область (+3%), Черниговская область (+2%) и Винницкая область (+2%).

По состоянию на 22 октября на платформе Work.ua было доступно 30,5 тысяч вакансий в Киеве, тогда как на сайте robota.ua их количество превышало 37 тысяч. Это подчеркивает лидерство столицы по сравнению с другими городами.

В каких сферах больше всего вакансий

Наибольшее количество вакансий по отраслям выглядит следующим образом:

  • Сфера обслуживания — 5,5 тысячи вакансий;
  • Рабочие специальности и производство — 4,8 тысячи;
  • Продажи и закупки — 3,6 тысячи;
  • Розничная торговля — 3,4 тысячи;
  • Логистика, складирование и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — 3 тысячи.

На втором месте по количеству вакансий расположился Львов, где на Work.ua насчитывается 7,6 тысячи предложений, а на robota.ua — 10,1 тысячи. Среди запрашиваемых специальностей:

  • Сфера обслуживания — 1,8 тысячи вакансий;
  • Рабочие специальности и производство — 1,3 тысячи;
  • Гостинично-ресторанный бизнес и туризм — 1 тысяча;
  • Логистика, складирование и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — 912 вакансий;
  • Транспорт и автобизнес — 674 вакансии.

На третьем месте расположился Днепр, где насчитывается 6,9 тысячи вакансий на Work.ua и 8,3 тысячи на robota.ua. Наибольшее количество предложений в следующих областях:

  • Рабочие специальности и производство — 1,6 тысячи вакансий;
  • Сфера обслуживания — 1,2 тысячи;
  • Логистика, складирование и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — 902 вакансии;
  • Продажа и закупка — 828;
  • Розничная торговля — 671 вакансия.

Что еще стоит знать

Работодатели с оптимизмом готовятся к новому деловому сезону, установив новый рекорд по количеству вакансий с начала полномасштабной войны. Однако в сентябре зарплаты остались на прежнем уровне.

Мы также писали, что Государственная служба статистики сообщает, что в Украине средняя заработная плата выросла на 22,1% в 2024 году. Особенно быстро работодатели повысили оплату труда в трех сферах.

Work.ua вакансии рынок труда работа работодатели

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