Робота в Україні — в яких регіонах більше вакансій

Анкета для працевлаштування. Фото: УНІАН

За підсумками вересня кількість вакансій на ринку праці України повернулася до рівня, який спостерігався до початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, зростання вакансій зафіксовано в Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій, Волинській, Чернігівській та Вінницькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу Work.ua.

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Як зросли вакансії в Україні

У вересні було зафіксовано 117 тисяч вакансій від роботодавців, що відповідає рівню 2021 року. Київська область стала лідером за кількістю пропозицій, зокрема тут було опубліковано приблизно 40 тисяч вакансій за місяць. У Дніпропетровській та Львівській областях було розміщено по 10 тисяч вакансій. До п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю вакансій також увійшли Одеська та Харківська області.

Також відзначалося збільшення кількості вакансій у кількох інших областях: Івано-Франківська область (+4%), Черкаська область (+4%), Запорізька область (+4%), Волинська область (+3%), Чернігівська область (+2%) та Вінницька область (+2%).

Станом на 22 жовтня на платформі Work.ua було доступно 30,5 тисячі вакансій у Києві, тоді як на сайті robota.ua їх кількість перевищувала 37 тисяч. Це підкреслює лідерство столиці в порівнянні з іншими містами.

В яких сферах найбільше вакансій

Найбільша кількість вакансій за галузями виглядає наступним чином:

Сфера обслуговування — 5,5 тисяч вакансій;

Робочі спеціальності та виробництво — 4,8 тисячі;

Продажі та закупівлі — 3,6 тисячі;

Роздрібна торгівля — 3,4 тисячі;

Логістика, складування та зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) — 3 тисячі.

На другому місці за кількістю вакансій розташувався Львів, де на Work.ua налічується 7,6 тисячі пропозицій, а на robota.ua — 10,1 тисячі. Серед запитуваних спеціальностей:

Сфера обслуговування — 1,8 тисячі вакансій;

Робітничі спеціальності та виробництво — 1,3 тисячі;

Готельно-ресторанний бізнес і туризм — 1 тисяча;

Логістика, складування та зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) — 912 вакансій;

Транспорт та автобізнес — 674 вакансії.

На третьому місці розташувався Дніпро, де налічується 6,9 тисячі вакансій на Work.ua та 8,3 тисячі на robota.ua. Найбільша кількість пропозицій у таких сферах:

Робітничі спеціальності та виробництво — 1,6 тисячі вакансій;

Сфера обслуговування — 1,2 тисячі;

Логістика, складування та зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) — 902 вакансії;

Продаж та закупівля — 828;

Роздрібна торгівля — 671 вакансія.

Що ще варто знати

Нагадаємо, роботодавці з оптимізмом готуються до нового ділового сезону, встановивши новий рекорд за кількістю вакансій з початку повномасштабної війни. Однак у вересні зарплати залишилися на попередньому рівні.

Ми також писали, що Державна служба статистики інформує, що в Україні середня заробітна плата зросла на 22,1% у 2024 році. Особливо стрімко роботодавці підвищили оплату праці у трьох сферах.