Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Кількість вакансій в Україні зростає — де найбільше роботи arrow

Кількість вакансій в Україні зростає — де найбільше роботи

24 жовтня 2024 17:47
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Робота в Україні — в яких регіонах більше вакансій
Анкета для працевлаштування. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

За підсумками вересня кількість вакансій на ринку праці України повернулася до рівня, який спостерігався до початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, зростання вакансій зафіксовано в Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій, Волинській, Чернігівській та Вінницькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу Work.ua.

Читайте також:

Як зросли вакансії в Україні

У вересні було зафіксовано 117 тисяч вакансій від роботодавців, що відповідає рівню 2021 року. Київська область стала лідером за кількістю пропозицій, зокрема тут було опубліковано приблизно 40 тисяч вакансій за місяць. У Дніпропетровській та Львівській областях було розміщено по 10 тисяч вакансій. До п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю вакансій також увійшли Одеська та Харківська області.

Також відзначалося збільшення кількості вакансій у кількох інших областях: Івано-Франківська область (+4%), Черкаська область (+4%), Запорізька область (+4%), Волинська область (+3%), Чернігівська область (+2%) та Вінницька область (+2%).

Станом на 22 жовтня на платформі Work.ua було доступно 30,5 тисячі вакансій у Києві, тоді як на сайті robota.ua їх кількість перевищувала 37 тисяч. Це підкреслює лідерство столиці в порівнянні з іншими містами.

В яких сферах найбільше вакансій

Найбільша кількість вакансій за галузями виглядає наступним чином:

  • Сфера обслуговування — 5,5 тисяч вакансій;
  • Робочі спеціальності та виробництво — 4,8 тисячі;
  • Продажі та закупівлі — 3,6 тисячі;
  • Роздрібна торгівля — 3,4 тисячі;
  • Логістика, складування та зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) — 3 тисячі.

На другому місці за кількістю вакансій розташувався Львів, де на Work.ua налічується 7,6 тисячі пропозицій, а на robota.ua — 10,1 тисячі. Серед запитуваних спеціальностей:

  • Сфера обслуговування — 1,8 тисячі вакансій;
  • Робітничі спеціальності та виробництво — 1,3 тисячі;
  • Готельно-ресторанний бізнес і туризм — 1 тисяча;
  • Логістика, складування та зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) — 912 вакансій;
  • Транспорт та автобізнес — 674 вакансії.

На третьому місці розташувався Дніпро, де налічується 6,9 тисячі вакансій на Work.ua та 8,3 тисячі на robota.ua. Найбільша кількість пропозицій у таких сферах:

  • Робітничі спеціальності та виробництво — 1,6 тисячі вакансій;
  • Сфера обслуговування — 1,2 тисячі;
  • Логістика, складування та зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) — 902 вакансії;
  • Продаж та закупівля — 828;
  • Роздрібна торгівля — 671 вакансія.

Що ще варто знати

Нагадаємо, роботодавці з оптимізмом готуються до нового ділового сезону, встановивши новий рекорд за кількістю вакансій з початку повномасштабної війни. Однак у вересні зарплати залишилися на попередньому рівні.

Ми також писали, що Державна служба статистики інформує, що в Україні середня заробітна плата зросла на 22,1% у 2024 році. Особливо стрімко роботодавці підвищили оплату праці у трьох сферах.

Work.ua вакансії ринок праці робота роботодавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

18:56 У Дніпрі прогримів вибух

18:50 Субсидії в Україні — що зміниться для громадян з 1 листопада

18:47 Оновлення додатку "Армія+" — військові можуть скористатися новими рапортами

18:27 Медикам буде легше дістатися віддалених сіл Одещини — деталі

18:24 Вигадали спосіб викликати не повістками — юрист пояснив нову тактику ТЦК

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

17:53 У Третій штурмовій показали кадри знищення ворожих танків

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

17:47 Кількість вакансій в Україні зростає — де найбільше роботи

Термінова новина

18:56 У Дніпрі прогримів вибух

18:50 Субсидії в Україні — що зміниться для громадян з 1 листопада

18:47 Оновлення додатку "Армія+" — військові можуть скористатися новими рапортами

18:27 Медикам буде легше дістатися віддалених сіл Одещини — деталі

18:24 Вигадали спосіб викликати не повістками — юрист пояснив нову тактику ТЦК

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

17:53 У Третій штурмовій показали кадри знищення ворожих танків

17:47 Кількість вакансій в Україні зростає — де найбільше роботи

17:45 Опалювальний сезон все ближче — яка погода буде найближчої доби в Одесі

17:45 ВЛК під час оформлення відстрочки — юристи назвали єдиний виняток

17:23 В Укргідрометцентрі спрогнозували, які регіони завтра заллють дощі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Text

07:13 У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

23 жовтня 2024
Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні