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Количество штрафов в сфере бизнеса выросло втрое — за что наказывают активнее

12 января 2024 11:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы во время войны — бизнес наказывают втрое активнее
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Налоговая служба выписала украинским бизнесменам 1,65 млрд гривен штрафов за неполный 2023 год, что втрое больше, чем было до войны. Наказание касается нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО).

Об этом информируют аналитики "Опендатабот".

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Детальнее о штрафах от налоговиков

Как отмечают специалисты, на "львиную долю" указанной суммы в 988,2 млн гривен Налоговая оштрафовала украинских предпринимателей в августе 2023 года.

При этом именно в последний месяц лета налоговики провели наименьшее количество проверок за год — всего 1,64 тысячи. В то время как количество штрафов резко возросло — до более 3,34 тыс. гривен.

 

штрафы бизнес
Источник: Опендатабот

Требование о наличии кассовых аппаратов

По словам аналитиков, в Украине насчитывается 287,4 тысячи РРО (регистраторов расчетных операций) и 554,6 тысячи ПРРО (программных регистраторов).

Наибольшее количество установок ПРРО зафиксировали в сентябре 2023 года — +15% в месяц. Как объясняют эксперты, это связано с отменой в стране в октябре запрета на проверку наличия кассовых аппаратов, введенного в начале полномасштабной войны.

"Многие предприниматели ждали до последнего, объясняя это тем, что не впервые мораторий замораживают или переносят. Запрос на ПРРО от Poster в чатах и звонках стремительно вырос в последнюю неделю сентября — в 1,5-2 раза от обычного. Учитывая, что какая-то часть предпринимателей использует физические РРО и посторонние интеграции, можно предположить, что около трети бизнесов все еще не были готовы к дедлайну 1 октября", — говорится в сообщении.

Примечательно, что сейчас количество "касс в смартфоне" практически вдвое превышает число обычных. По сравнению с ноябрем 2021-го количество ПРРО выросло в четыре раза, тогда как РРО стало меньше на 5%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Кабинете министров объяснили, что такое налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка . Также рассказали кто и сколько должен его платить в 2024 году.

Также мы писали о том, что в Украине физлица-предприниматели 1-3 групп должны своевременно уплатить налоги и предоставить отчеты. Налоговики напомнили основные ставки налогов и назвали дедлайны их уплаты в 2024 году.

Налоговая служба
штрафы
бизнес
наказание
кассовые аппараты

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