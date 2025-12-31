Почему биткоин завершил 2025 год падением после рекорда в $126 000

Доллары и монета со знаком биткоина на столе. Фото: Pixabay

Биткоин подходит к завершению 2025 года не в той форме, на которую рассчитывали инвесторы. Несмотря на исторический максимум осенью, этот год биткоин закрывает со снижением впервые с 2022 года.

По состоянию на последний день года BTC торгуется на уровне около 87 500 долларов. Это на 7% ниже цены на 1 января 2025-го, когда она составляла более 93 тысяч, сообщает Instatrade.

Максимальный рекорд и максимальный обвал

В октябре биткоин обновил абсолютный максимум, поднявшись выше 126 000 долларов. На тот момент казалось, что год закроется уверенно, с новым максимумами. Но после этого рынок резко развернулся.

Поворотной точкой стало 10 октября. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о 100% тарифах на китайские товары и возможных ограничениях на экспорт критически важного программного обеспечения. Реакция крипторынка была мгновенной, за одни сутки принудительно ликвидировали кредитные позиции трейдеров более чем на 19 млрд долларов. Это крупнейший подобный обвал в истории. В тот день биткоин за пару часов просел с примерно 122 000 до 104 000 долларов, потеряв около 15%. С тех самых пор он так и не смог восстановиться, а только продолжает падать вниз.

Биткоин становится обычным активом фондовых рынков

Аналитики объясняют это притоком традиционных инвесторов и тем, что крипторынок начал реагировать на те же риски, что и акции — особенно в секторе искусственного интеллекта.

"Связь между крипторынком и фондовыми индексами была четко заметна в течение всего года", — отметил стратег компании Wintermute Яспер де Мере.

ETF выходят, но не все сдаются

Давление усилилось и со стороны институциональных инвесторов. В ноябре американские спотовые Bitcoin-ETF зафиксировали рекордный отток средств — 3,79 млрд долларов за месяц. Больше всего средств вывели из фонда iShares Bitcoin Trust от BlackRock.

В то же время не все крупные игроки потеряли веру в актив и продолжают делать ставки на биткоин. Исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сейлор снова проявил уверенность в цифровом активе: его компания приобрела дополнительно 10624 биткоинов на сумму 963 млн долларов, увеличив объем своих активов до впечатляющих 660624 BTC. Он отмечает, что стратегия компании выдержит даже падение цены биткоина на 95%.

