Денежное довольствие военных на фронте — кто имеет право на доплаты за каждые 30 дней

Военнослужащие на фронте. Фото: armyinform

Украинские военнослужащие на фронте имеют право на доплаты к своему денежному обеспечению за каждые 30 дней выполнения боевых задач. Правила назначения соответствующих надбавок имеют свои особенности.

Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны.

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Как рассказали в оборонном ведомстве, для военнослужащих на период военного положения в стране ввели дополнительное единовременное вознаграждение. Его начисление регулирует правительственное постановление N168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Размер такой надбавки составляет 70 тыс. гривен за каждые суммарно исчисленные 30 дней выполнения военным боевых или специальных задач. А именно:

в случае ведения боевых/специальных действий бойцами на линии столкновения с врагом на расстоянии выполнения задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления/контрнаступления в ротный опорный пункт включительно;

в случае выполнения задач на оккупированной Россией территории;

при выполнении задач на территории между позициями украинских сил и позициями вражеского войска в районах проведения боевых действий;

в случае выполнения задач на вражеской территории.

Таким образом, находящиеся на фронте военные потенциально могут получать суммарно более 190 тыс. гривен ежемесячно. В эту сумму входит:

размер денежного довольствия, что зависит от звания, должности и выслуги лет (не менее 20,1 тыс. грн);

"боевые" — до 100 тыс. грн;

вознаграждение за каждые 30 дней — 70 тыс. грн.

Как получить доплаты в 70 тыс. грн

Бойцы должны предоставить подтверждение о привлечении к выполнению боевых или специальных задач в рамках службы на "нуле". Назначают такое вознаграждение на основании следующих документов:

боевого приказа (боевого распоряжения);

журнала боевых действий/боевого донесения;

рапорта/донесения командира подразделения или группы о выполнении боевых/спецзаданий каждым военным (в частности, из добавленных/оперативно подчиненных подразделений).

Командиры должны выдавать приказы о выплате вознаграждения до 5 числа месяца на основании подтвержденных данных о количестве дней выполнения боевых или спецзадач военными ВСУ.

Ранее мы писали, на какой размер денежного довольствия смогут рассчитывать украинские военные с 1 января 2025 года. Известны размеры окладов и вознаграждений.

Также рассказывали, на какой размер денежного довольствия имеют право бойцы, зачисленные в распоряжение. Сумма зависит от того, на какой должности военный работал до выведения за штат.