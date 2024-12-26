Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле" arrow

Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

26 декабря 2024 11:55
Ксения Симонова - Редактор
Денежное довольствие военных на фронте — кто имеет право на доплаты за каждые 30 дней
Военнослужащие на фронте. Фото: armyinform
Ксения Симонова - Редактор

Украинские военнослужащие на фронте имеют право на доплаты к своему денежному обеспечению за каждые 30 дней выполнения боевых задач. Правила назначения соответствующих надбавок имеют свои особенности.

Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны.

Читайте также:

Доплаты бойцам ВСУ за каждые 30 дней на "нуле"

Как рассказали в оборонном ведомстве, для военнослужащих на период военного положения в стране ввели дополнительное единовременное вознаграждение. Его начисление регулирует правительственное постановление N168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Размер такой надбавки составляет 70 тыс. гривен за каждые суммарно исчисленные 30 дней выполнения военным боевых или специальных задач. А именно:

  • в случае ведения боевых/специальных действий бойцами на линии столкновения с врагом на расстоянии выполнения задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления/контрнаступления в ротный опорный пункт включительно;
  • в случае выполнения задач на оккупированной Россией территории;
  • при выполнении задач на территории между позициями украинских сил и позициями вражеского войска в районах проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач на вражеской территории.

Таким образом, находящиеся на фронте военные потенциально могут получать суммарно более 190 тыс. гривен ежемесячно. В эту сумму входит:

  • размер денежного довольствия, что зависит от звания, должности и выслуги лет (не менее 20,1 тыс. грн);
  • "боевые" — до 100 тыс. грн;
  • вознаграждение за каждые 30 дней — 70 тыс. грн.

Как получить доплаты в 70 тыс. грн

Бойцы должны предоставить подтверждение о привлечении к выполнению боевых или специальных задач в рамках службы на "нуле". Назначают такое вознаграждение на основании следующих документов:

  • боевого приказа (боевого распоряжения);
  • журнала боевых действий/боевого донесения;
  • рапорта/донесения командира подразделения или группы о выполнении боевых/спецзаданий каждым военным (в частности, из добавленных/оперативно подчиненных подразделений).

Командиры должны выдавать приказы о выплате вознаграждения до 5 числа месяца на основании подтвержденных данных о количестве дней выполнения боевых или спецзадач военными ВСУ.

Ранее мы писали, на какой размер денежного довольствия смогут рассчитывать украинские военные с 1 января 2025 года. Известны размеры окладов и вознаграждений.

Также рассказывали, на какой размер денежного довольствия имеют право бойцы, зачисленные в распоряжение. Сумма зависит от того, на какой должности военный работал до выведения за штат.

зарплаты Минобороны выплаты ВСУ военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:01 Криворожское предприятие дало некачественное снаряжение ВСУ

11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

11:49 Садовый высказал позицию о снижении мобилизационного возраста

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:32 Метеозависимые почувствуют ее — прогноз магнитной бури сегодня

11:31 Зарплаты некоторых учителей повысят на 20% — что нужно сделать

11:27 Ивановский мост в Одессе будет перекрыт еще на год — причины

11:23 Кто из детей во время войны получит помощь в 11,2 тыс. грн

11:19 Мобилизация в Украине — какие граждане не подлежат призыву

12:01 Криворожское предприятие дало некачественное снаряжение ВСУ

11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

11:49 Садовый высказал позицию о снижении мобилизационного возраста

11:32 Метеозависимые почувствуют ее — прогноз магнитной бури сегодня

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:31 Зарплаты некоторых учителей повысят на 20% — что нужно сделать

11:27 Ивановский мост в Одессе будет перекрыт еще на год — причины

11:23 Кто из детей во время войны получит помощь в 11,2 тыс. грн

11:19 Мобилизация в Украине — какие граждане не подлежат призыву

11:15 Россияне ударили по Никополю — есть раненые

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать