Зарплати у ЗСУ — які будуть оклади та доплати у січні 2025 року

Українські військові. Фото: Reuters

З 1 січня 2025 року грошове забезпечення українських військових не зміниться. Розміри окладів та винагород залишаться на рівні поточного року, однак дехто з бійців отримає більше.

Це прописано у нормах Державного бюджету-2025.

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Особливості нарахування виплат бійцям ЗСУ у січні

Питання призначення грошових виплат військовослужбовців регулює наказ №260 Міністерства оборони. Згідно з ним, в армії передбачається нарахування щомісячних основних, додаткових та одноразових видів грошового забезпечення.

Зокрема, основне грошове забезпечення має такі складові:

сума посадового окладу (не менше 20,13 тис. гривень);

сума окладу за військовим званням;

сума доплати за вислугу років.

Також передбачаються нарахування додаткових видів грошового забезпечення. Вони залежать виключно від того, які бойові завдання виконують військові, та віддаленості від лінії зіткнення.

Загалом бійцям на військовій службі гарантують:

підвищення розміру посадового окладу грошового забезпечення;

нарахування грошових надбавок (залежать від особливостей відповідної служби, кваліфікації, а також надбавки за роботу в умовах режимних обмежень, надбавки за почесні та спортивні звання);

призначення грошових доплат за науковий ступінь чи вчене звання;

нарахування грошових винагород бійцям на посадах, що пов’язані з виконанням завдань щодо забезпечення кібербезпеки;

призначення премій.

На кінцевий розмір заробітної плати впливає вид та рід військ. Так, розміри грошового забезпечення можуть істотно відрізнятися у Сухопутних, Десантно-штурмових військах чи Силах спецоперацій.

Бойові виплати військовим у січні

Відповідно до урядової постанови №168, у січні 2025 року військовим продовжать нараховувати додаткові винагороди від 30 до 100 тис. гривень.

100 тис. гривень — для тих, хто задіяний у боях на передовій, перебуває на лікуванні після поранення, полонених;

30 тис. гривень — для тих осіб, які виконують бойові чи спецзавдання за бойовими наказами;

50 тис. гривень — для тих, хто виконує бойові чи спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що займаються виконанням оперативного управління підрозділами.

Винагороди виплачуються пропорційно часу перебування на передовій чи виконання бійцем завдань. Виплата у середньому становить 3 тис. гривень за день.

Також є доплата у 70 тис. гривень, яку призначають за службу на "нулі". Такі кошти нараховують бійцям, які беруть участь у бойових діях на передовій або ж виконують завдання у самому тилу ворога.

Окрім того, є доплати за знищення військової техніки ворога.

Як зазначив раніше в ефірі Новини.LIVE військовослужбовець Кирило Сазонов, загальний розмір зарплати може варіюватися від 20 до 190 тис. гривень на місяць. Зокрема, найменше отримує молодший сержант. На передовій бійцю нараховують 120 тис. гривень та доплату 70 тис. гривень за перебування протягом місяця у зоні бойових дій.

Як розрахувати розмір грошового забезпечення

Міністерство оборони запровадило спеціальний калькулятор, завдяки якому військові можуть самотужки порахувати загальний обсяг заробітної плати.

Скориставшись ним, можна оперативно дізнатися розмір виплат, без звернення до фахівців фінансового відділу.

Для встановлення розміру грошового забезпечення необхідно знати:

звання;

вислугу років;

тарифний розряд.

Скриншот. Джерело: Міноборони

Нагадаємо, раніше оприлюднили основні види виплат військовослужбовців у 2024 році. Відомо, як розраховують виплати та від чого загалом залежать.

Ще розповідали, хто може претендувати на найменшу та найвищу доплату з військовослужбовців. Мінімальні доплати призначають, зокрема, військовим, які займаються розмінуванням території за межами бойових дій.