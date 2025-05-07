Пенсии в 2025 году — украинцев предупредили, кому грозит прекращение выплат

Мужчина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) привели случаи, при которых грозит прекращение начисления пенсий. Также уточнили, как предотвратить такое развитие событий и восстановить право на выплаты.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, в 2025 году начисление выплаты пенсий может быть приостановлено на основе:

решения территориального органа ПФУ;

по судебному решению.

Выплату пенсий прекращают в соответствии со ст. 49 закона от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В частности, лишение выплат предусмотрено при условии следующих ситуаций:

выявление факта назначения пенсии на основе документов с ложными данными в рамках мониторинга;

в случае выезда гражданина за границу на постоянное место жительства (при условии, что иное не предусмотрено международными соглашениями Украины);

собственная инициатива об отказе от выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в связи со смертью получателя пенсии, информации об исчезновении без вести или объявления умершим;

получение статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в рамках закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

неполучение пенсии на протяжении полугода подряд;

отсутствие непрохождения физической идентификации в рамках законодательства;

в других случаях, предусмотренных законодательством (непризнание как лица с инвалидностью, трудоустройство на работу в некоторых случаях, завершение срока обучения детей, если получали выплаты в связи с потерей кормильца).

Правила возобновления начисления пенсий

Как отметили в Пенсионном фонде, возобновление выплаты пенсии возможно по решению территориальных органов ПФУ в течение десяти дней после установления обстоятельств и наличия оснований для возврата права на средства. Для этого необходимо лично обратиться в любой сервисный центр. Там необходимо предоставить:

паспорт гражданина (документы, удостоверяющие личность);

соответствующее заявление в адрес Пенсионного фонда;

необходимые документы с доказательствами.

Граждане, проживающие за рубежом, во время военного положения и в течение трех месяцев после, могут отправить соответствующее заявление по почте с просьбой восстановления пенсии и необходимые документы.

Ранее мы писали, что происходит с пенсиями пропавших без вести. В Пенсионном фонде объяснили, что в таких случаях приостанавливают выплату средств после установления статуса лица, однако их могут восстановить.

Также мы рассказывали о пенсии по инвалидности на особых условиях. По правилам, такие выплаты должны назначать независимо от продолжительности службы при условии, что наступила именно из-за ранения, полученного при исполнении обязанностей.