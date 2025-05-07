Пенсии в 2025 году — украинцев предупредили, кому грозит прекращение выплат

Кто из украинцев потеряет пенсии в 2025 году — объяснение ПФУ
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) привели случаи, при которых грозит прекращение начисления пенсий. Также уточнили, как предотвратить такое развитие событий и восстановить право на выплаты.
Об этом говорится в материалах ПФУ.
Случаи, когда грозит потеря доступа к пенсиям в 2025 году
Как отмечают в Пенсионном фонде, в 2025 году начисление выплаты пенсий может быть приостановлено на основе:
- решения территориального органа ПФУ;
- по судебному решению.
Выплату пенсий прекращают в соответствии со ст. 49 закона от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В частности, лишение выплат предусмотрено при условии следующих ситуаций:
- выявление факта назначения пенсии на основе документов с ложными данными в рамках мониторинга;
- в случае выезда гражданина за границу на постоянное место жительства (при условии, что иное не предусмотрено международными соглашениями Украины);
- собственная инициатива об отказе от выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
- в связи со смертью получателя пенсии, информации об исчезновении без вести или объявления умершим;
- получение статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в рамках закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
- неполучение пенсии на протяжении полугода подряд;
- отсутствие непрохождения физической идентификации в рамках законодательства;
- в других случаях, предусмотренных законодательством (непризнание как лица с инвалидностью, трудоустройство на работу в некоторых случаях, завершение срока обучения детей, если получали выплаты в связи с потерей кормильца).
Правила возобновления начисления пенсий
Как отметили в Пенсионном фонде, возобновление выплаты пенсии возможно по решению территориальных органов ПФУ в течение десяти дней после установления обстоятельств и наличия оснований для возврата права на средства. Для этого необходимо лично обратиться в любой сервисный центр. Там необходимо предоставить:
- паспорт гражданина (документы, удостоверяющие личность);
- соответствующее заявление в адрес Пенсионного фонда;
- необходимые документы с доказательствами.
Граждане, проживающие за рубежом, во время военного положения и в течение трех месяцев после, могут отправить соответствующее заявление по почте с просьбой восстановления пенсии и необходимые документы.
Ранее мы писали, что происходит с пенсиями пропавших без вести. В Пенсионном фонде объяснили, что в таких случаях приостанавливают выплату средств после установления статуса лица, однако их могут восстановить.
Также мы рассказывали о пенсии по инвалидности на особых условиях. По правилам, такие выплаты должны назначать независимо от продолжительности службы при условии, что наступила именно из-за ранения, полученного при исполнении обязанностей.
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