Льготы в 2025 году — что нужно знать об исчислении доходов

Человек проверяет коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, какой период доходов граждан учитывают при определении права на помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. В 2025 году правила предоставления льгот изменились, из-за чего многие украинцы потеряли государственную поддержку.

Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о правилах определения права на льготы

В соцсети украинцы обращаются за разъяснением относительно новых правил оказания помощи в оплате услуг ЖКХ. Так, одна из гражданок сообщила, что ей отказали в предоставлении льгот для многодетных семей, поскольку исчисленный размер среднемесячного совокупного дохода превысил установленную границу в 4,24 тыс. грн.

Женщина самостоятельно осуществила подсчет на основе справки о доходах и полученная сумма вполне соответствовала нормам, при которых назначается льгота. Впоследствии стало известно, что Пенсионный фонд взял другой период доходов домохозяйства, поэтому возникли такие расхождения.

"В марте подала документы для назначения льгот для многодетных. Справку о доходах брала за сентябрь — февраль, то есть предыдущие шесть месяцев (наши доходы соответствовали тем нормам, при которых назначается льгота). В личном кабинете стоит отказ в связи с тем, что среднемесячный совокупный доход превышает установленную границу 4240 грн. Когда обратилась в ПФУ, то получила ответ, что брали доходы за третий и четвертый квартал 2024 года, где действительно доход превышает 4240 грн. Не могу понять какой период берется для расчета, потому что везде пишет предыдущие шесть месяцев", — говорится в обращении.

В ПФУ объяснили, что в 2025 году важным аспектом в определении права на льготы является именно конкретный промежуток времени. Так, при определении среднемесячного совокупного дохода учитывают доходы льготника и членов его семьи (при наличии), указанные в пункте 4 "Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи", за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует дате обращения.

Скриншот. Источник: ПФУ в FB

Что изменилось для льготников в 2025 году

В этом году заработали новые правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг, что спровоцировало массовую потерю помощи гражданами. Так, согласно новым требованиям, льготы теперь предоставляют семьям, у которых среднемесячный доход на одного человека не превышает 4,24 тыс. грн. Ранее граждане уязвимых категорий имели право на скидки без учета уровня доходов.

Изменения коснулись тех лиц, которые обращаются за льготами с начала 2025 года, а "старых" получателей льгот новации будут касаться после завершения отопительного сезона.

Новые нормы не затронут участников боевых действий, а также лиц с инвалидностью, полученной из-за войны.

Напомним, в этом году украинцев-льготников ждет масштабный мониторинг в вопросе права на помощь в оплате коммунальных услуг, покупку твердого топлива. Сведения от граждан начнут проверять по-новому.

Также мы писали, что некоторые граждане начали терять коммунальные льготы. Такое явление коснулось тех, кто жил и работал в сельской местности.