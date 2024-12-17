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Кто из пенсионеров после 65 лет имеет право на доплаты

17 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто из украинцев в возрасте 65+ получит доплату
Кошелек с деньгами. Фото: УНІАН
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году государство гарантирует предоставление надбавок к пенсионным выплатам граждан. Средства будут доплачивать ежемесячно некоторым пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста.

Об этом сообщает 24 Канал.

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В 2024 году пенсию по возрасту назначают в случае достижения мужчинами и женщинами в возрасте 60 лет при наличии не менее 31 года страхового стажа. Если такого объема стажа не хватает, то могут выйти на пенсию по возрасту несколько позже — в 63 или 65 лет.

Законодательство предусматривает: если размер пенсии гражданина, достигшего 65 лет, ниже 40% уровня минимальной зарплаты, то автоматически должна быть начислена доплата до этого минимума. В этом году уровень "минималки" составляет 8 тыс. гривен.

Соответствующее правило будет действовать в 2025 году, а размер минимальной зарплаты останется неизменным, ведь его не планируют пересматривать.

Таким образом, украинцам, которые подпадают под такие требования, не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд за начислением таких выплат.

Другие доплаты к пенсиям

В следующем году ожидается сохранение возрастных доплат. Дополнительные средства начислят тем пожилым лицам, которые достигнут 70-летнего возраста и выше. А именно:

  • для лиц в возрасте 70 — 74 года — 300 гривен;
  • для лиц в возрасте 75 — 79 лет — 456 гривен;
  • для лиц в возрасте от 80 лет — 570 гривен.

Возрастные доплаты к пенсиям также будут начислены в автоматическом режиме.

Ранее мы рассказывали, будут ли пересматривать размер максимальной пенсии в 2025 году. Известно, что прожиточный минимум останется прежним.

Также писали, что законодательство дает право гражданам на пенсионные выплаты в соответствии с требованиями. Однако есть целый список случаев, когда выплата пенсий может быть прекращена на законных основаниях.

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