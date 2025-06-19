Надбавка к пенсии в 40% — кто из пожилых людей имеет право

Мужчина пожилого возраста. Фото: Freepik

Государство позаботилось об одиноких гражданах пенсионного возраста, которые нуждаются в регулярной посторонней помощи из-за неудовлетворительного состояния здоровья, в виде дополнительной финансовой поддержки. Для такой категории пенсионеров предоставляют специальные надбавки в размере 40% от минимальной пенсии.

Это предусмотрено законом 646-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Согласно документу, одинокие пенсионеры, нуждающиеся в помощи в повседневном уходе, имеют право на начисление к основному размеру пенсионной выплаты ежемесячной денежной надбавки.

Размер дополнительной выплаты составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть от минимальной пенсии в Украине. Последние два года соответствующий показатель не менялся и составляет 2 361 грн. Таким образом, в 2025 году такая категория людей сможет получать дополнительно по 944 грн.

В законе прописаны требования для назначения соответствующей государственной поддержки. Для того, чтобы получить надбавку, нужно соответствовать следующим условиям:

гражданин должен проживать в доме без других лиц;

Пенсионный фонд назначил пенсию по возрасту;

возраст заявителя превышает 80 лет;

гражданин нуждается в регулярном уходе по рекомендации врачей.

Какие документы необходимы для оформления выплаты и другие нюансы

Если гражданин подпадает под вышеуказанные требования, то должен обратиться в медучреждение для получения заключения врачебно-консультативной комиссии.

Только после этого можно идти в отделение Пенсионного фонда для оформления дополнительной выплаты к пенсии. В 2025 году для назначения соответствующей надбавки нужно написать заявление и предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины (документ, подтверждающий личность);

идентификационный код;

заключение врачебно-консультативной комиссии с указанием потребности в регулярном уходе;

справка из ПФУ о подтверждении об отсутствии другой надбавки на уход.

Важным также является то, чтобы пенсионер, претендующий на выплату, не получал пенсию по инвалидности.

Ранее мы писали, в каких случаях граждане могут потерять выплаты по инвалидности. Речь идет о назначении помощи на не бессрочной основе, из-за чего начисление средств может быть остановлено.

Также сообщали, что граждане, которые выехали за границу из-за войны, и достигли пенсионного возраста, могут оформить пенсию по возрасту дистанционно. В ПФУ обнародовали правила в 2025 году.