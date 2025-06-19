Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Кто из пенсионеров имеет право на доплату в 40% — нормы закона

Кто из пенсионеров имеет право на доплату в 40% — нормы закона

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 06:10
Надбавка к пенсии в 40% — кто из пожилых людей имеет право
Мужчина пожилого возраста. Фото: Freepik
Ключові моменти Кто из пожилых людей получит надбавку к пенсии в 40% Какие документы необходимы для оформления выплаты и другие нюансы

Государство позаботилось об одиноких гражданах пенсионного возраста, которые нуждаются в регулярной посторонней помощи из-за неудовлетворительного состояния здоровья, в виде дополнительной финансовой поддержки. Для такой категории пенсионеров предоставляют специальные надбавки в размере 40% от минимальной пенсии.

Это предусмотрено законом 646-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Реклама
Читайте также:

Кто из пожилых людей получит надбавку к пенсии в 40%

Согласно документу, одинокие пенсионеры, нуждающиеся в помощи в повседневном уходе, имеют право на начисление к основному размеру пенсионной выплаты ежемесячной денежной надбавки.

Размер дополнительной выплаты составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть от минимальной пенсии в Украине. Последние два года соответствующий показатель не менялся и составляет 2 361 грн. Таким образом, в 2025 году такая категория людей сможет получать дополнительно по 944 грн.

В законе прописаны требования для назначения соответствующей государственной поддержки. Для того, чтобы получить надбавку, нужно соответствовать следующим условиям:

  • гражданин должен проживать в доме без других лиц;
  • Пенсионный фонд назначил пенсию по возрасту;
  • возраст заявителя превышает 80 лет;
  • гражданин нуждается в регулярном уходе по рекомендации врачей.

Какие документы необходимы для оформления выплаты и другие нюансы

Если гражданин подпадает под вышеуказанные требования, то должен обратиться в медучреждение для получения заключения врачебно-консультативной комиссии.

Только после этого можно идти в отделение Пенсионного фонда для оформления дополнительной выплаты к пенсии. В 2025 году для назначения соответствующей надбавки нужно написать заявление и предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины (документ, подтверждающий личность);
  • идентификационный код;
  • заключение врачебно-консультативной комиссии с указанием потребности в регулярном уходе;
  • справка из ПФУ о подтверждении об отсутствии другой надбавки на уход.

Важным также является то, чтобы пенсионер, претендующий на выплату, не получал пенсию по инвалидности.

Ранее мы писали, в каких случаях граждане могут потерять выплаты по инвалидности. Речь идет о назначении помощи на не бессрочной основе, из-за чего начисление средств может быть остановлено.

Также сообщали, что граждане, которые выехали за границу из-за войны, и достигли пенсионного возраста, могут оформить пенсию по возрасту дистанционно. В ПФУ обнародовали правила в 2025 году.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации