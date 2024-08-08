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Кто из пожилых людей имеет право на субсидии — ответ ПФУ

8 августа 2024 09:36
Ксения Симонова - Редактор
Жилищные субсидии — имеют ли все пожилые люди право на помощь
Люди солидного возраста делают подсчеты. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, кто из пожилых людей имеет право на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, уточнил, оказывается ли помощь для 60-летних без пенсии.

Об этом специалисты фонда рассказали в Telegram.

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Кто из пожилых людей имеет право на субсидии

Специалисты ПФУ уточнили, могут ли подавать заявки пожилые люди с 60 лет без пенсии, ведь часто у многих не хватает страхового стажа, чтобы вовремя выйти на заслуженный отдых.

Согласно нормам законодательства, жилищные субсидии могут быть назначены гражданам, достигшим 60 лет и не имеющим необходимого стажа в 31 год для назначения пенсии по возрасту. Однако есть условия:

  • необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа;
  • получать государственную социальную помощь малообеспеченной семье в течение не менее одного месяца за период, учитываемый при назначении субсидии.

Пенсионный фонд ссылается на подпункт 3 пункта 14 правительственного постановления от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Как получить субсидии пожилым людям

По данным ПФУ, помощь на оплату коммунальных услуг назначается органами социальной защиты населения. Необходимо подать следующие документы:

  • заявление на оформление жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах.

Если вместе с человеком в жилом помещении зарегистрированы другие лица, фактически не проживающие по адресу регистрации, то нужен другой пакет документов. Дополнительно следует подать документы, где подтверждается непроживание в жилом помещении других граждан. В частности, это может быть справка об оплате коммунальных услуг по другому адресу или справка об обучении/трудоустройстве лица в другом населенном пункте.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) станет доступна новая помощь от государства в виде субсидии на аренду жилья. Известно, какие суммы могут компенсировать переселенцам.

Ранее мы писали, не лишат ли права на субсидии из-за получения некоторой помощи, ведь при ее исчислении учитывают среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Речь идет о начислении единовременной материальной помощи на оздоровление.

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