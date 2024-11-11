Пенсии в Украине — кто получает повышенные выплаты

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Средняя пенсия в Украине сейчас составляет менее 6 тысяч гривен. В то же время для отдельных категорий пенсионеров установлен минимальный размер выплат, который не может быть ниже 8 тысяч гривен.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Для некоторых категорий пенсионеров в Украине установлены повышенные пенсии. Среди них пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Минимальный размер пенсии для лиц, получивших инвалидность в результате Чернобыльской катастрофы, определен в соответствии с группой инвалидности:

I группа — 8 187,48 гривны;

II группа — 6 549,98 гривны;

III группа — 5 048,95 гривны.

Минимальные пенсии для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС еще выше, и также зависят от группы инвалидности:

I группа — 13 376,21 гривны;

II группа — 10 700,97 гривны;

III группа — 8 025,73 гривны.

Кроме того, пенсию не менее 8 тысяч гривен должны получать:

военнослужащие, ставшие инвалидами (размер выплаты зависит от их денежного довольствия);

граждане, которые приобрели инвалидность в результате участия в военных действиях.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине существуют стимулы для тех, кто решает оставаться работать по достижении пенсионного возраста. За каждый дополнительный год работы после установленного срока выхода на пенсию размер выплат увеличивается на 6%. Таким образом, если человек работает еще шесть лет после достижения пенсионного возраста, его пенсия может возрасти на 54%.

Мы также писали, что Комитет Верховной Рады Украины по бюджету предлагает отменить определенные выплаты. Речь идет о доплате пенсионерам-чернобыльцам, проживающим в зоне отселения и не работающим.