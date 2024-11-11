Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Кто получает пенсию более 8 тыс. грн в Украине arrow

Кто получает пенсию более 8 тыс. грн в Украине

11 ноября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пенсии в Украине — кто получает повышенные выплаты
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Средняя пенсия в Украине сейчас составляет менее 6 тысяч гривен. В то же время для отдельных категорий пенсионеров установлен минимальный размер выплат, который не может быть ниже 8 тысяч гривен.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кто имеет право на повышенные пенсии

Для некоторых категорий пенсионеров в Украине установлены повышенные пенсии. Среди них пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Минимальный размер пенсии для лиц, получивших инвалидность в результате Чернобыльской катастрофы, определен в соответствии с группой инвалидности:

  • I группа — 8 187,48 гривны;
  • II группа — 6 549,98 гривны;
  • III группа — 5 048,95 гривны.

Минимальные пенсии для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС еще выше, и также зависят от группы инвалидности:

  • I группа — 13 376,21 гривны;
  • II группа — 10 700,97 гривны;
  • III группа — 8 025,73 гривны.

Кроме того, пенсию не менее 8 тысяч гривен должны получать:

  • военнослужащие, ставшие инвалидами (размер выплаты зависит от их денежного довольствия);
  • граждане, которые приобрели инвалидность в результате участия в военных действиях.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине существуют стимулы для тех, кто решает оставаться работать по достижении пенсионного возраста. За каждый дополнительный год работы после установленного срока выхода на пенсию размер выплат увеличивается на 6%. Таким образом, если человек работает еще шесть лет после достижения пенсионного возраста, его пенсия может возрасти на 54%.

Мы также писали, что Комитет Верховной Рады Украины по бюджету предлагает отменить определенные выплаты. Речь идет о доплате пенсионерам-чернобыльцам, проживающим в зоне отселения и не работающим.

выплаты пенсионеры деньги ПФУ инвалидность пенсии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Возвращают ли право на авто после обновления данных в ТЦК

06:30 В Украине упали цены на пшеницу — сколько стоит зерно

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

06:22 ТЦК стучится в дверь — адвокат ответила, нужно ли открывать

06:10 Кто получает пенсию более 8 тыс. грн в Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:01 Клиенты Ощадбанка не могут вернуть украденные деньги

06:00 Два года свободы — Украина вспоминает возвращение Херсона

05:50 Гривна укрепилась на валютном рынке — курс НБУ на понедельник

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

05:37 Пенсии до 100 тыс. грн не будет — почему урежут выплаты силовикам

06:30 Возвращают ли право на авто после обновления данных в ТЦК

06:30 В Украине упали цены на пшеницу — сколько стоит зерно

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

06:22 ТЦК стучится в дверь — адвокат ответила, нужно ли открывать

06:10 Кто получает пенсию более 8 тыс. грн в Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:01 Клиенты Ощадбанка не могут вернуть украденные деньги

06:00 Два года свободы — Украина вспоминает возвращение Херсона

05:50 Гривна укрепилась на валютном рынке — курс НБУ на понедельник

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

05:37 Пенсии до 100 тыс. грн не будет — почему урежут выплаты силовикам

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили