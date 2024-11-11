Пенсії в Україні — хто отримує підвищені виплати

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Середня пенсія в Україні зараз становить менше ніж 6 тисяч гривень. Водночас для окремих категорій пенсіонерів встановлено мінімальний розмір виплат, який не може бути нижчим за 8 тисяч гривень.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Для певних категорій пенсіонерів в Україні встановлені підвищені пенсії. Серед них — постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС.

Мінімальний розмір пенсії для осіб, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначений відповідно до групи інвалідності:

I група — 8 187,48 гривні;

II група — 6 549,98 гривні;

III група — 5 048,95 гривні.

Мінімальні пенсії для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС є ще вищими, і також залежать від групи інвалідності:

I група — 13 376,21 гривні;

II група — 10 700,97 гривні;

III група — 8 025,73 гривні.

Крім того, пенсію не менше 8 тисяч гривень повинні отримувати:

військовослужбовці, які стали інвалідами (розмір виплати залежить від їхнього грошового забезпечення);

громадяни, які набули інвалідність внаслідок участі у воєнних діях.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні існують стимули для тих, хто вирішує залишатися працювати після досягнення пенсійного віку. За кожен додатковий рік роботи після встановленого строку виходу на пенсію, розмір виплат збільшується на 6%. Таким чином, якщо особа працює ще шість років після досягнення пенсійного віку, її пенсія може зрости на 54%.

Ми також писали, що Комітет Верховної Ради України з питань бюджету пропонує скасувати певні виплати. Йдеться про доплату пенсіонерам-чорнобильцям, які проживають у зоні відселення та не працюють.