Мошеннические схемы на крипторынке — сколько денег потеряли люди

В 2025 году крипторынок пережил один из худших лет по масштабам потерь. Хакеры и мошенники украли 4 миллиарда долларов в цифровых активах.

По подсчетам аналитиков PeckShield, это сразу на треть больше, чем годом ранее, пишет Bits.media.

Рекордные потери за всю историю

Общий объем зафиксированных потерь в 2025 году превысил 4,4 миллиарда долларов. Основной удар пришелся на взломы криптоплатформ — почти 2,7 миллиарда.

Потери от классического мошенничества тоже резко выросли и достигли примерно 1,3 миллиарда долларов. Речь идет о фейковых инвестициях и других знакомых схемах.

Какие схемы наиболее распространены

Аналитики фиксируют сдвиг в тактике преступников. Все чаще кражи происходят не из-за технических взломов, а с помощью манипуляции людьми — давления, обмана, фальшивых звонков и сообщений.

Растет количество краж, в ходе которых используются методы социальной инженерии. Речь идет о психологических приемах и манипуляциях, вынуждающих жертв раскрыть конфиденциальную информацию, которую злоумышленник может использовать для кражи средств.

На инциденты, в ходе которых использовались такие методы, в 2025 году аналитики отнесли 12% потерь. И эта доля, по оценкам экспертов, будет только расти.

Атаки на централизованные платформы

Еще один тревожный сигнал связан с резким ростом доли централизованных сервисов среди пострадавших. Если несколько лет назад они были исключением, то в 2025 году на них пришлось более 70% всех потерь.

Крупнейшим инцидентом года стала кража в феврале — с крупной биржи Bybit хакеры вывели активов на сумму около 1,4 миллиарда долларов.

Сколько удалось вернуть

Из общего объема похищенных средств заморозить или вернуть удалось лишь около 335 миллионов. Это меньше, чем в 2024 году, когда суммы возврата были заметно выше.

При этом, аналитики PeckShield отмечают, что статистика базируется только на подтвержденных случаях. То есть, по альтернативным оценкам, реальные потери крипторынка могут быть до 17 миллиардов долларов.

