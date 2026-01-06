Биткоин прыгнул на максимум с октября и уходит на 100 000 долларов

Доллары и монета со знаком биткоина на столе. Фото: Pixabay

Крипторынок вошел в 2026 год без раскачки. В первые дни января биткоин резко пошел вверх и пробил уровень 94 тысяч долларов.

Рост криптовалют происходит на фоне общего интереса к рисковым активам, пишет Bloomberg.

Пробитие важного уровня в 90 тысяч долларов

Инвесторы реагируют на геополитические события, в частности арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который неожиданно стал триггером для движения не только акций и металлов, но и цифровых активов.



Биткоин впервые за несколько месяцев поднялся выше своей 50-дневной скользящей средней — технического уровня, на который ориентируются трейдеры по всему миру. Для рынка это сигнал, что фаза падения может быть позади. С начала года биткоин уже прибавил около 7%.

Отдельно трейдеры обращают внимание на слухи вокруг Венесуэлы. После задержания Мадуро на рынке появились разговоры о возможных крипторезервах, связанных с правительством страны. Если эти активы не попадут сразу на продажу, а останутся заблокированными, это может сыграть в пользу биткоина.

Что подталкивает цену биткоина вверх в январе

Аналитики крипторынка выделяют сразу несколько факторов, которые работают на рост. Во-первых, в США зафиксирован мощный приток средств в спотовые биткоин-ETF — только 2 января инвесторы вложили почти 470 млн долларов, что стало максимумом за два месяца.

Во-вторых, продавцов на рынке сейчас немного. Крупные фонды и майнеры не спешат фиксировать прибыль, а это снижает давление на цену.

В-третьих, биткоин движется в унисон с фондовыми рынками: растут технологические акции, золото и серебро, поэтому растет и крипта.

BTC на пути к 100 тысячам долларов

Рынок деривативов уже закладывает сценарий дальнейшего роста. На бирже Deribit наибольший объем опционов сосредоточен на уровне 100 тысяч долларов с исполнением 30 января. Интерес к этой цене значительно превышает все другие ставки.

Впрочем, аналитики отмечают, что нынешний рост выглядит скорее как стабилизация после осеннего падения, а не начало нового ралли.

В ближайшее время рынок будет внимательно следить за двумя уровнями. Закрепление выше 94 тысяч долларов откроет путь к новым максимумам. В то же время падение ниже 88 тысяч долларов может быстро охладить оптимизм инвесторов.

