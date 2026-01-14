Відео
Головна Фінанси Хакери вкрали чотири мільярди доларів — наймасштабніші схеми

Хакери вкрали чотири мільярди доларів — наймасштабніші схеми

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:02
Шахрайські схеми на крипторинку — скільки грошей втратили люди
Хакер за роботою. Фото: Freepik

У 2025 році крипторинок пережив один із найгірших років за масштабами втрат. Хакери та шахраї вкрали 4 мільярди доларів у цифрових активах.

За підрахунками аналітиків PeckShield, це одразу на третину більше, ніж роком раніше, пише Bits.media.

Читайте також:

Рекордні втрати за всю історію

Загальний обсяг зафіксованих втрат у 2025 році перевищив 4,4 мільярда доларів. Основний удар припав на зломи криптоплатформ — майже 2,7 мільярда.

Втрати від класичного шахрайства теж різко зросли і сягнули приблизно 1,3 мільярда доларів. Йдеться про фейкові інвестиції та інші знайомі схеми.

Які схеми найпоширеніші 

Аналітики фіксують зсув у тактиці злочинців. Все частіше крадіжки відбуваються не через технічний злам, а через маніпуляції людьми — тиск, обман, фальшиві дзвінки й повідомлення.

Зростає кількість крадіжок, у ході яких використовуються методи соціальної інженерії. Йдеться про психологічні прийоми та маніпуляції, що змушують жертв розкрити конфіденційну інформацію, яку зловмисник може використовувати для крадіжки коштів.

На інциденти, в ході яких використовувалися такі методи, 2025 року аналітики віднесли 12% втрат. І ця частка, за оцінками експертів, лише зростатиме.

Атаки на централізовані платформи 

Ще один тривожний сигнал — різке зростання частки централізованих сервісів серед постраждалих. Якщо кілька років тому вони були радше винятком, то у 2025 році на них припало понад 70% усіх втрат.

Найбільшим інцидентом року стала крадіжка у лютому — з великої біржі Bybit хакери вивели активів на суму близько 1,4 мільярда доларів.

Скільки вдалося повернути

Із загального обсягу викрадених коштів заморозити або повернути вдалося лише близько 335 мільйонів. Це менше, ніж у 2024 році, коли суми повернення були помітно вищими.

При цьому, аналітики PeckShield наголошують, що статистика базується лише на підтверджених випадках. Тобто, за альтернативними оцінками, реальні втрати крипторинку можуть бути до 17 мільйярдів доларів. 

Нагадаємо, що біткоїн оновив максимум за два місяці — що зараз відбувається з ціною. 

Також дізнайтеся, чому суд не став на бік потерпілої українки, у якої шахраї вкрали велику суму з картки

хакери шахрайство криптовалютний ринок криптобіржа
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
