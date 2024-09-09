Кэшбек на покупку украинских товаров — за что чаще всего предоставляют компенсации

Кэшбек до 10% — за какие товары украинцы чаще всего получают компенсации
В начале сентября 2024 года в Украине заработал новый правительственный проект "Национальный кэшбэк", позволяющий гражданам получать компенсации за покупку украинских товаров. Известно, какие товары стали самыми популярными.
Об этом сообщает Oboz.ua.
Самые популярные товары, за которые предоставляют кэшбек
Согласно условиям правительственной программы, украинцам могут предоставлять 10% кэшбека от суммы покупки, которые будут поступать на заранее открытую специальную банковскую карту. В то же время сумма компенсации не может превышать 3 тыс. грн в месяц.
Соответствующая инициатива получила немалую популярность среди граждан — за первые дни украинцы открыли сотни тысяч карточек на "Кэшбек "Сделано в Украине".
Средства возвращают более чем на 40 тысяч товаров, участвующих в проекте. Согласно анализу, чаще всего украинцы получали кэшбек в первые дни работы программы за следующие товары:
- носки — более 1,26 тыс. единиц;
- футболки — около 390 единиц;
- корм для кошек — более 340 единиц;
- штаны — 340 единиц;
- тетради офисные — более 325 единиц;
- вытяжки кухонные — около 300 единиц;
- костюмы — 290 единиц;
- эмаль — более 250 единиц;
- обои — около 250 товаров;
- двери входные — более 210 товаров.
Список товаров говорит о разнообразии продукции, которую граждане могут купить для получения денежной компенсации: от одежды до бытовых товаров.
Особенности правительственной программы
Программа призвана стимулировать покупку продуктов украинского производства и поддержать экономику.
Полученный кэшбек нельзя обналичить. Для участия в программе граждане должны открыть карту через банки-партнеры, в частности, ПриватБанк или Монобанк.
Со специальной карты, на которую он начислен, можно будет оплатить:
- медицинские услуги;
- спорт, кино, заведения питания;
- коммунальные услуги;
- мобильную связь;
- транспорт;
- донаты на ВСУ, военные облигации, благотворительность.
В программе принимают участие ряд магазинов, в том числе:
- АТБ;
- Сильпо;
- Новус;
- Варус;
- Ашан.
Официальный перечень товаров и магазинов публикуют на сайте государственной программы "Сделано в Украине".
Что еще стоит знать
Напомним, сотни тысяч украинцев открыли карточки на "Кэшбек "Сделано в Украине" в ПриватБанке. Благодаря этой программе можно будет получать компенсации в магазинах за покупку товаров у украинских производителей.
Ранее мы писали, "ПриватБанк" предложил клиентам не только кэшбек от государства за приобретенные украинские товары, но и от самого банка. Там рассказали, как присоединиться к программе.
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