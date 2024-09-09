Кэшбек на покупку украинских товаров — за что чаще всего предоставляют компенсации

Оплата картой через кассовый аппарат. Фото: delo.ua

В начале сентября 2024 года в Украине заработал новый правительственный проект "Национальный кэшбэк", позволяющий гражданам получать компенсации за покупку украинских товаров. Известно, какие товары стали самыми популярными.

Об этом сообщает Oboz.ua.

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Самые популярные товары, за которые предоставляют кэшбек

Согласно условиям правительственной программы, украинцам могут предоставлять 10% кэшбека от суммы покупки, которые будут поступать на заранее открытую специальную банковскую карту. В то же время сумма компенсации не может превышать 3 тыс. грн в месяц.

Соответствующая инициатива получила немалую популярность среди граждан — за первые дни украинцы открыли сотни тысяч карточек на "Кэшбек "Сделано в Украине".

Средства возвращают более чем на 40 тысяч товаров, участвующих в проекте. Согласно анализу, чаще всего украинцы получали кэшбек в первые дни работы программы за следующие товары:

носки — более 1,26 тыс. единиц;

футболки — около 390 единиц;

корм для кошек — более 340 единиц;

штаны — 340 единиц;

тетради офисные — более 325 единиц;

вытяжки кухонные — около 300 единиц;

костюмы — 290 единиц;

эмаль — более 250 единиц;

обои — около 250 товаров;

двери входные — более 210 товаров.

Список товаров говорит о разнообразии продукции, которую граждане могут купить для получения денежной компенсации: от одежды до бытовых товаров.

Особенности правительственной программы

Программа призвана стимулировать покупку продуктов украинского производства и поддержать экономику.

Полученный кэшбек нельзя обналичить. Для участия в программе граждане должны открыть карту через банки-партнеры, в частности, ПриватБанк или Монобанк.

Со специальной карты, на которую он начислен, можно будет оплатить:

медицинские услуги;

спорт, кино, заведения питания;

коммунальные услуги;

мобильную связь;

транспорт;

донаты на ВСУ, военные облигации, благотворительность.

В программе принимают участие ряд магазинов, в том числе:

АТБ;

Сильпо;

Новус;

Варус;

Ашан.

Официальный перечень товаров и магазинов публикуют на сайте государственной программы "Сделано в Украине".

Что еще стоит знать

Напомним, сотни тысяч украинцев открыли карточки на "Кэшбек "Сделано в Украине" в ПриватБанке. Благодаря этой программе можно будет получать компенсации в магазинах за покупку товаров у украинских производителей.

Ранее мы писали, "ПриватБанк" предложил клиентам не только кэшбек от государства за приобретенные украинские товары, но и от самого банка. Там рассказали, как присоединиться к программе.