Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Кэшбек до 10% — за какие товары украинцы чаще всего получают компенсации arrow

Кэшбек до 10% — за какие товары украинцы чаще всего получают компенсации

9 сентября 2024 08:59
Ксения Симонова - Редактор
Кэшбек на покупку украинских товаров — за что чаще всего предоставляют компенсации
Оплата картой через кассовый аппарат. Фото: delo.ua
Ксения Симонова - Редактор

В начале сентября 2024 года в Украине заработал новый правительственный проект "Национальный кэшбэк", позволяющий гражданам получать компенсации за покупку украинских товаров. Известно, какие товары стали самыми популярными.

Об этом сообщает Oboz.ua.

Читайте также:

Самые популярные товары, за которые предоставляют кэшбек

Согласно условиям правительственной программы, украинцам могут предоставлять 10% кэшбека от суммы покупки, которые будут поступать на заранее открытую специальную банковскую карту. В то же время сумма компенсации не может превышать 3 тыс. грн в месяц.

Соответствующая инициатива получила немалую популярность среди граждан — за первые дни украинцы открыли сотни тысяч карточек на "Кэшбек "Сделано в Украине".

Средства возвращают более чем на 40 тысяч товаров, участвующих в проекте. Согласно анализу, чаще всего украинцы получали кэшбек в первые дни работы программы за следующие товары:

  • носки — более 1,26 тыс. единиц;
  • футболки — около 390 единиц;
  • корм для кошек — более 340 единиц;
  • штаны — 340 единиц;
  • тетради офисные — более 325 единиц;
  • вытяжки кухонные — около 300 единиц;
  • костюмы — 290 единиц;
  • эмаль — более 250 единиц;
  • обои — около 250 товаров;
  • двери входные — более 210 товаров.

Список товаров говорит о разнообразии продукции, которую граждане могут купить для получения денежной компенсации: от одежды до бытовых товаров.

Особенности правительственной программы

Программа призвана стимулировать покупку продуктов украинского производства и поддержать экономику.

Полученный кэшбек нельзя обналичить. Для участия в программе граждане должны открыть карту через банки-партнеры, в частности, ПриватБанк или Монобанк.

Со специальной карты, на которую он начислен, можно будет оплатить:

  • медицинские услуги;
  • спорт, кино, заведения питания;
  • коммунальные услуги;
  • мобильную связь;
  • транспорт;
  • донаты на ВСУ, военные облигации, благотворительность.

В программе принимают участие ряд магазинов, в том числе:

  • АТБ;
  • Сильпо;
  • Новус;
  • Варус;
  • Ашан.

Официальный перечень товаров и магазинов публикуют на сайте государственной программы "Сделано в Украине".

Что еще стоит знать

Напомним, сотни тысяч украинцев открыли карточки на "Кэшбек "Сделано в Украине" в ПриватБанке. Благодаря этой программе можно будет получать компенсации в магазинах за покупку товаров у украинских производителей.

Ранее мы писали, "ПриватБанк" предложил клиентам не только кэшбек от государства за приобретенные украинские товары, но и от самого банка. Там рассказали, как присоединиться к программе.

продукты товары магазины цены кэшбэк

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

09:54 Опасность для Одесчины со стороны моря — россияне вывели на дежурство ракетоноситель

09:43 В Польше проводят кампанию против дезинформации, которую распространяют россияне

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

09:31 Энергетическая независимость Одесчины — новую ЛЭП и дорогу построят через Паланку

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

09:25 Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком — погиб военный

09:11 В ТЦК ответили, мобилизуют ли военнообязанного в случае ошибки в оформлении отсрочки

09:05 НБУ и банки снизили курс основных валют — уже известны свежие цены на доллар, евро и злотый

08:59 Кэшбек до 10% — за какие товары украинцы чаще всего получают компенсации

08:48 Ночная атака оккупантов — в Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых ракет и дронов

09:54 Опасность для Одесчины со стороны моря — россияне вывели на дежурство ракетоноситель

09:43 В Польше проводят кампанию против дезинформации, которую распространяют россияне

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

09:31 Энергетическая независимость Одесчины — новую ЛЭП и дорогу построят через Паланку

09:25 Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком — погиб военный

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

09:11 В ТЦК ответили, мобилизуют ли военнообязанного в случае ошибки в оформлении отсрочки

09:05 НБУ и банки снизили курс основных валют — уже известны свежие цены на доллар, евро и злотый

08:59 Кэшбек до 10% — за какие товары украинцы чаще всего получают компенсации

08:48 Ночная атака оккупантов — в Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых ракет и дронов

08:30 ISW проанализировал заявление директора ЦРУ о риске применения ядерного оружия Россией

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Text

08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
Text

21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит