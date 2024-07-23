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Руководитель госпредприятия "Антонов" получил 5 млн грн зарплаты

23 июля 2024 13:30
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты на ГП Антонов — руководитель получил 5 млн грн дохода за время войны
Евгений Гаврилов. Фото: Bild
Ксения Симонова - Редактор

Руководитель государственного предприятия "Антонов" заработал во время войны 4,997 млн ​​гривен. Об этом свидетельствует информация в декларациях Евгения Гаврилова, работающего исполняющим обязанности генерального директора авиастроительного завода с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает издание "Українські Новини".

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Как отмечается, такую ​​сумму от начисленной заработной платы чиновник задекларировал в течение 2022-2023 годов. А именно:

  • в 2022 году — 2,373 млн гривен;
  • в 2023 году — 2,624 млн гривен.

Учитывая это, в прошлом году Гаврилов получал ежемесячно по около 218 тыс. гривен заработной платы.

Известно, что на должность исполняющего обязанности гендиректора госпредприятия "Антонов" Гаврилова назначили 29 марта 2022 года, а до этого он также работал на этом заводе на руководящих должностях. В частности, до полномасштабной войны являлся первым заместителем гендиректора предприятия.

Убытки и растрата денег на ГП "Антонов"

Госпредприятие "Антонов" является украинским авиастроительным концерном, объединяющим конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки, а также сертификации самолетов. В апреле текущего года предприятие стало акционерным обществом.

С апреля 2015-го находится в составе акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" (ранее "Укроборонпром").

При этом бывшее руководство госпредприятия "Антонов" нанесло убытки компании на один миллиард грн за период с 1 октября 2020 года по 31 марта 2022 года.

Госконцерн "Укроборонпром" в конце марта сообщил об отстранении Сергея Бычкова от исполнения полномочий гендиректора ГП после аудита.

Что еще стоит знать

Напомним, в ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обнародовали общую сумму заработной платы членов наблюдательного совета за июнь 2024 года. Некоторым из них не начислили средства из-за нерешенного вопроса с банками по выплатам иностранной валютой.

Также мы писали, что в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

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