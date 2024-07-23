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Керівник держпідприємства "Антонов" отримав 5 млн грн зарплати

23 липня 2024 13:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати на ДП Антонов — керівник отримав 5 млн грн доходу за час війни
Євген Гаврилов. Фото: Bild
Ксенія Симонова - Редактор

Керівник державного підприємства "Антонов" заробив під час війни 4,997 млн ​​гривень. Про це свідчить інформація у деклараціях Євгена Гаврилова, який працює виконувачем обов'язків генерального директора авіабудівного заводу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє видання "Українські Новини".

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Як зазначається, таку суму від нарахованої заробітної плати посадовець задекларував протягом 2022-2023 років. А саме:

  • у 2022 році — 2,373 млн гривень;
  • у 2023 році — 2,624 млн гривень.

З огляду на це, торік Гаврилов отримував щомісяця по близько 218 тис. гривень заробітної плати.

Відомо, що на посаду виконувача обов'язків гендиректора держпідприємства "Антонов" Гаврилова призначили 29 березня 2022 року,  а до того він також працював на цьому заводі на керівних посадах. Зокрема, до повномасштабної війни був першим заступником гендиректора підприємства.

Збитки та розтрата грошей на ДП "Антонов"

Держпідприємство "Антонов" є українським авіабудівним концерном, що поєднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс для розробки, а також сертифікації літаків. У квітні поточного року підприємство стало акціонерним товариством.

З квітня 2015-го перебуває в складі акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (раніше "Укроборонпром").

При цьому колишнє керівництво держпідприємства "Антонов" завдало збитків компанії на один мільярд грн за період з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2022 року.

Держконцерн "Укроборонпром" наприкінці березня повідомив про усунення Сергія Бичкова від виконання повноважень гендиректора ДП після аудиту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" оприлюднили загальну суму заробітної плати членів наглядової ради за червень 2024 року. Деяким з них не нарахували кошти через невирішене питання з банками щодо виплат іноземною валютою.

Також ми писали, в Україні більш ніж 80% громадян оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

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