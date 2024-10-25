Цены на овощи — подорожает ли картофель до 50 грн за 1 кг

Продажа картофеля на рынке. Фото: УНІАН

В Украине продолжается тенденция роста цен на картофель. На сегодняшний день нет оснований полагать, что стоимость может достигнуть 50 грн за кг, поскольку текущие цены уже покрывают затраты на производство и создают возможности для импорта.

Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на брифинге в Медиацентре Украины, передает корреспондент Укринформа.

Читайте также:

Как изменятся цены на картофель

"Сейчас цены на картофель таковы: 20 грн/кг — оптовая цена, и 30 грн/кг — в рознице, ставшие в течение двух недель. Мы считаем, что они не будут меняться. Оснований для цены 50 грн/кг нет. Настоящее цена достаточно, чтобы покрывать себестоимость даже в условиях уменьшения урожайности, а также она позволяет импортировать", — пояснил чиновник.

По словам Высоцкого, урожай картофеля в этом году снизился на 18% по сравнению с 2023 годом, что составляет около 4 миллионов тонн — это значительная потеря для страны. Он объясняет уменьшение урожая влиянием засухи, также отразившейся на ценах.

В то же время, он объяснил ситуацию с импортом, отметив, что Украина импортирует лишь незначительные объемы картофеля по сравнению с отечественным производством. Таким образом, несколько десятков тысяч тонн импортируемого картофеля могут быть достаточными для стабилизации цен и даже их остановки.

Кроме того, по словам Высоцкого, оснований для понижения цен также нет. Текущая стоимость станет ориентиром, и уже ближе к весне возможно удорожание на 15%, поскольку появятся дополнительные расходы на хранение.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине продолжается грибной сезон, и холодная дождливая осенняя погода создает благоприятные условия для сбора грибов. Известно, что уже установлены цены на свежие дикие грибы, собранные в украинских лесах, поэтому сейчас самое время их купить.

Также мы рассказывали, что вскоре цены на мясо в Украине могут постепенно увеличиться, сообщают экономисты. Среди причин явления отмечают повышение стоимости кормов для животных, рост цен на энергоносители и увеличение налоговых ставок.