Клиентов ПриватБанка могут обокрасть — украинцам объяснили, как работают мошенники

К украинцам часто звонят телефонные мошенники, которые называют себя, например, сотрудниками ПриватБанка и пытаются получить доступ к деньгам. В зоне особого риска — владельцы пенсионных и зарплатных карт.

По какой схеме работают аферисты

Мошенники освоили технологию, которая позволяет подменять номера телефонов. То есть, во время звонка на экране смартфона потенциальной жертвы действительно может появиться официальный номер банка. Вычислить, действительно ли это так можно, ведь аферист начнет разговор с сообщения о непонятных операциях или будет угрожать заблокировать счет.

"Даже если на экране отображается знакомое имя или официальный номер, звонок может быть фальшивым", — подчеркнули в ПриватБанке.

Как защитить деньги на карте от мошенников

В ПриватБанке подчеркивают, что от настоящего сотрудника финучреждения клиент никогда не услышит требование:

сообщить PIN-код карты;

продиктовать полный номер карты;

озвучить CVV/CVC-код или одноразовые коды из SMS;

назвать логин и пароль от Приват24.

Любая попытка получить такие данные — стопроцентный признак мошенничества, даже если собеседник говорит очень убедительно.

Что советуют в ПриватБанке

Если вы получили звонок из банка, но заподозрили, что между вами происходит подозрительный разговор, тогда нужно:

сразу сбросить звонок;

официально перезвонить на официальную горячую линию банка;

не передавать конфиденциальные данные по телефону при любых обстоятельствах.

Также важно игнорировать любые формы давления или запугивания и проверять всю информацию исключительно через официальные каналы связи.

На какие звонки не стоит отвечать украинцам

Лучше игнорировать номера, код которых начинается не с +380. Звонки, конечно, могут быть и легальными (если вы оставляли свой номер на зарубежных сайтах), так и мошенническими.

Пометки "Неизвестный" или "Без номера" — повод не отвечать. Если вопрос важен, вам перезвонят еще раз или напишут сообщение.

Важно знать и о том, что спамеры прибегают к тактике частого перезвона с незнакомых номеров. Лучше будет не отвечать на такие звонки, а номер можно проверить номер в специальных приложениях.

