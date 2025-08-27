Клієнтів ПриватБанку можуть обікрасти — українцям пояснили, як працюють шахраї

Людина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

До українців часто дзвонять телефонні шахраї, які називають себе, наприклад, співробітниками ПриватБанку та намагаються отримати доступ до грошей. У зоні особливого ризику — власники пенсійних і зарплатних карток.

За якою схемою працюють аферисти

Шахраї опанували технологію, яка дозволяє підмінювати номери телефонів. Тобто, під час дзвінка на екрані смартфона потенційної жертви дійсно може з'явитися офіційний номер банку. Вирахувати, чи справді це так можна, адже аферист розпочне розмову з повідомлення про незрозумілі операції або погрожуватиме заблокувати рахунок.

"Навіть якщо на екрані відображається знайоме ім'я або офіційний номер, дзвінок може бути фальшивим", — підкреслили у ПриватБанку.

Як захистити гроші на картці від шахраїв

У ПриватБанку підкреслюють, що від справжнього співробітника фінустанови клієнт ніколи не почує вимогу:

повідомити PIN-код картки;

продиктувати повний номер картки;

озвучити CVV/CVC-код або одноразові коди з SMS;

назвати логін і пароль від Приват24.

Будь-яка спроба отримати такі дані — стовідсоткова ознака шахрайства, навіть якщо співрозмовник говорить дуже переконливо.

Що радять у ПриватБанку

Якщо ви отримали дзвінок з банку, але запідозрили, що між вами відбувається підозріла розмова, тоді потрібно:

одразу скинути дзвінок;

офіційно передзвонити на офіційну гарячу лінію банку;

не передавати конфіденційні дані телефоном за будь-яких обставин.

Також важливо ігнорувати будь-які форми тиску або залякування і перевіряти всю інформацію виключно через офіційні канали зв'язку.

На які дзвінки не варто відповідати українцям

Краще ігнорувати номери, код яких починається не з +380. Дзвінки, звісно, можуть бути й легальними (якщо ви залишали свій номер на закордонних сайтах), так і шахрайськими.

Позначки "Невідомий" або "Без номера" — привід не відповідати. Якщо питання важливе, вам передзвонять ще раз або напишуть повідомлення.

Важливо знати й про те, що спамери вдаються до тактики частого надзвонювання із незнайомих номерів. Краще буде не відповідати на такі дзвінки, а номер можна перевірити номер у спеціальних додатках.

