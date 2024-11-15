Пополнение карт Монобанка без комиссии — где и на какую сумму

Отделение "Укрпошти". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский виртуальный Монобанк заключил партнерство с национальным оператором почтовой связи "Укрпошта". Благодаря этому клиенты банка смогут пополнять свои карты без комиссии.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

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Как отметил Гороховский, теперь клиенты Monobank могут пополнять свои карты без комиссии в любом из 4500 отделений "Укрпошти".

"Мы постоянно расширяем сеть пополнения наших карт, и я бы не писал об этом, но этот проект полностью заслуга CEO "Укрпошти" Игоря Смелянского", — сообщил он.

Соучредитель банка сказал, что переговоры между командами начались полгода назад.

"Мы до конца не верили, что с госкомпанией можно о чем-то договориться. И правильно не верили. Те условия, которые мы получили сразу, походили на условия сберкассы 1995 года выпуска", — добавил он.

По словам Гороховского, гендиректор "Укрпошти" Смелянский вмешался в процесс и изменил условия, подходы и структуру партнерства.

"И вот теперь наших котиков можно будет встретить в отделениях "Укрпошти" (надеюсь их там не обидят). Спасибо, Игорь! Спасибо "Укрпошті" за партнерство", — добавил соучредитель monobank.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно Monobank ввел новую функцию для контроля затрат. Это будет особенно полезным для тех, кто совместно использует карту.

Также мы писали, что в Монобанке появилась новая функция "Групповые расходы", упрощающая процесс распределения общих расходов между друзьями или коллегами. Также клиенты виртуального банка могут перейти на карты Visa и получить кэшбек за это.