Карта потерялась на фронте или в оккупации: что делать, чтобы не потерять деньги

Банковская карта, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Из-за боевых действий многие военные теряют не только личные вещи, но и банковские карты. В таких ситуациях важно знать, что делать, чтобы не остаться без доступа к собственным средствам.

Пошаговую инструкцию, как быстро заблокировать утерянную карту и получить новую, подготовили эксперты платформы "Гаразд", передает Новини.LIVE.

Прежде всего — заблокируйте карту

Если карта потерялась, осталась на оккупированной территории или была утеряна в результате боевых действий, не стоит медлить. Ее нужно сразу заблокировать.

Сделать это можно несколькими способами:

через мобильное приложение банка;

в веб-версии интернет-банкинга;

позвонив на горячую линию банка.

Если нет мобильной связи, но есть доступ к интернету, стоит воспользоваться онлайн-банкингом.

Как получить новую карту

После блокировки можно заказать перевыпуск карты.

В зависимости от банка это можно сделать:

в ближайшем отделении с паспортом или другим документом;

через мобильное приложение или интернет-банкинг.

Эксперты отмечают, что после перевыпуска счет не меняется — меняется только сама карта. То есть все деньги остаются на счете.

Изготовление новой карты обычно занимает от двух до 14 дней, в зависимости от банка.

Если карта нужна немедленно

Если ждать нет возможности, многие банки позволяют сразу оформить виртуальную карту.

Для этого нужно:

войти в мобильное приложение;

оформить цифровую карту;

добавить её в Apple Pay или Google Pay.

После этого можно оплачивать покупки с помощью телефона или использовать карту для онлайн-платежей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк призвал клиентов уделять особое внимание защите финансового номера телефона. В банке пояснили, что мошенники часто пытаются перевыпустить SIM-карту или перехватить SMS-коды, поэтому пользователям рекомендуют установить защиту на смартфон и SIM-карту, не разглашать реквизиты карт и одноразовые пароли, а в случае подозрения на мошенничество немедленно сообщить об этом через Приват24 или службу поддержки.

Также Новини.LIVE писали, что у военнослужащих могут арестовать банковские счета в рамках исполнительного производства, однако закон запрещает блокировать отдельные виды военных выплат, в частности денежное обеспечение, «боевые», помощь после ранения и средства на лечение. Если такие деньги все же попали под арест, военнослужащий должен обратиться к исполнителю с заявлением и документами, подтверждающими происхождение средств, а в случае отказа — обжаловать решение в установленном порядке.