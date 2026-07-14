Карта потерялась на фронте или в оккупации: что делать, чтобы не потерять деньги
Из-за боевых действий многие военные теряют не только личные вещи, но и банковские карты. В таких ситуациях важно знать, что делать, чтобы не остаться без доступа к собственным средствам.
Пошаговую инструкцию, как быстро заблокировать утерянную карту и получить новую, подготовили эксперты платформы "Гаразд", передает Новини.LIVE.
Прежде всего — заблокируйте карту
Если карта потерялась, осталась на оккупированной территории или была утеряна в результате боевых действий, не стоит медлить. Ее нужно сразу заблокировать.
Сделать это можно несколькими способами:
- через мобильное приложение банка;
- в веб-версии интернет-банкинга;
- позвонив на горячую линию банка.
Если нет мобильной связи, но есть доступ к интернету, стоит воспользоваться онлайн-банкингом.
Как получить новую карту
После блокировки можно заказать перевыпуск карты.
В зависимости от банка это можно сделать:
- в ближайшем отделении с паспортом или другим документом;
- через мобильное приложение или интернет-банкинг.
Эксперты отмечают, что после перевыпуска счет не меняется — меняется только сама карта. То есть все деньги остаются на счете.
Изготовление новой карты обычно занимает от двух до 14 дней, в зависимости от банка.
Если карта нужна немедленно
Если ждать нет возможности, многие банки позволяют сразу оформить виртуальную карту.
Для этого нужно:
- войти в мобильное приложение;
- оформить цифровую карту;
- добавить её в Apple Pay или Google Pay.
После этого можно оплачивать покупки с помощью телефона или использовать карту для онлайн-платежей.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк призвал клиентов уделять особое внимание защите финансового номера телефона. В банке пояснили, что мошенники часто пытаются перевыпустить SIM-карту или перехватить SMS-коды, поэтому пользователям рекомендуют установить защиту на смартфон и SIM-карту, не разглашать реквизиты карт и одноразовые пароли, а в случае подозрения на мошенничество немедленно сообщить об этом через Приват24 или службу поддержки.
Также Новини.LIVE писали, что у военнослужащих могут арестовать банковские счета в рамках исполнительного производства, однако закон запрещает блокировать отдельные виды военных выплат, в частности денежное обеспечение, «боевые», помощь после ранения и средства на лечение. Если такие деньги все же попали под арест, военнослужащий должен обратиться к исполнителю с заявлением и документами, подтверждающими происхождение средств, а в случае отказа — обжаловать решение в установленном порядке.
Читайте Новини.live!