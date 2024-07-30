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Каритас выделит до 1,5 млн евро на "гуманитарку" — кто получит выплаты

30 июля 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от Каритас на 1,5 млн евро — украинцы из двух регионов получат выплаты
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украина получит от Международного благотворительного фонда "Каритас" 1,5 млн евро помощи на гуманитарные цели. Благодаря этому выплаты смогут получить семьи из нескольких регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Поддержка Украины фондом Каритас

По данным Минреинтеграции, фонд усилит поддержку граждан, страдающих от ежедневных российских обстрелов. Соответствующее решение стало возможным в рамках сотрудничества Каритас Германии с Каритас Украины и посредством финансирования МИД Германии (GFFO).

Выделенные деньги будут направлены на поддержку медицинской инфраструктуры страны. Речь идет о сумме в около 400 тыс. евро. На эти средства будет закуплено медицинское оборудование для детского медицинского центра во Львове, которое более двух лет является эвакуационным хабом для детей с тяжелыми заболеваниями, пострадавшими от войны. Также медучреждение приняло пациентов, которых перевели из Охматдета в результате ракетного удара по больнице.

Кто и где получит денежную помощь

Также часть средств пойдет на денежную помощь семьям, проживающим на прифронтовых территориях двух областей:

  • Харьковской;
  • Днепропетровской.

Ожидается, что денежными выплатами будут обеспечены около 2,8 тыс. человек из числа уязвимых категорий.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года ожидаются определенные изменения в предоставлении социальной помощи. В частности, переселенцев дополнительно снабдят жильем, а некоторым категориям выплатят средства ко Дню Независимости.

Также сообщалось, что летом 2024 года государство профинансирует отдых украинских детей. Так, в рамках программы "єОздоровлення" можно получить на приобретение путевки 15,9 тыс. грн.

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