Каритас поможет купить дрова на зиму: кто и как может получить выплаты

Пожилая женщина, деньги. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В одном из украинских регионов граждане могут уже летом начать готовиться к зимнему периоду 2026/27 годов, в частности, получив помощь для закупки твердого топлива. Такую возможность предоставляет представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" для социально уязвимых групп населения.

О том, кто и где может оформить помощь , рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступны выплаты от Каритас

В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" обратиться за оформлением финпомощи для подготовки к следующему отопительному сезону могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Полтавской области. В частности, 10 августа помощь предоставляется на каждое домохозяйство в сельской местности Сенченской громады.

Согласно проекту, средства предоставят на:

на жилищно-коммунальные услуги;

приобретение твердого топлива.

Среди претендентов в отборе будут следующие социально уязвимые группы граждан:

Лица с инвалидностью (I-II группа/инвалидность с детства); Пожилые граждане от 60 лет; Одинокие матери/родители или опекуны детей младше 18 лет; Беременные женщины или кормящие матери с детьми младше трех лет; Матери/родители приемных несовершеннолетних детей; Люди с тяжелыми болезнями, нуждающимися в дорогом лечении; Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Выплаты не предоставят, если:

домохозяйства получали аналогичную помощь в 2026 году;

доход не превышает 8422 грн на одного человека.

Куда обращаться за регистрацией на получение помощи

Граждане, отвечающие критериям отбора программы представительства благотворительного фонда "Каритас Украины" в Полтавской области, могут обратиться за выплатами 10 августа 2026 по адресу: с. Сенча, ул. Майская, 2.

Для регистрации заявители должны предоставить следующие документы:

паспорт (оригинал);

идентификационный код (оригинал);

справку переселенца;

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справку о доходах из налоговой службы;

справку о печном отоплении или коммунальных услугах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в августе Всемирная продовольственная программа ООН оказывает помощь переселенцам денежную помощь в одном из прифронтовых городов. В частности, выплаты доступны пожилым гражданам. Помощь будут выплачивать в течение полугода.

Еще Новини.LIVE писали, что Международная организация защиты детей UNICEF оказывает помощь жителям одной из областей. Программа поддержки доступна только для семей с детьми. В частности, в рамках инициативы можно будет получить гуманитарную помощь посредством набора семейной гигиены на семью.