Каритас поможет купить дрова на зиму: кто и как может получить выплаты
В одном из украинских регионов граждане могут уже летом начать готовиться к зимнему периоду 2026/27 годов, в частности, получив помощь для закупки твердого топлива. Такую возможность предоставляет представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" для социально уязвимых групп населения.
О том, кто и где может оформить помощь , рассказывают Новини.LIVE.
Кому доступны выплаты от Каритас
В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" обратиться за оформлением финпомощи для подготовки к следующему отопительному сезону могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Полтавской области. В частности, 10 августа помощь предоставляется на каждое домохозяйство в сельской местности Сенченской громады.
Согласно проекту, средства предоставят на:
- на жилищно-коммунальные услуги;
- приобретение твердого топлива.
Среди претендентов в отборе будут следующие социально уязвимые группы граждан:
- Лица с инвалидностью (I-II группа/инвалидность с детства);
- Пожилые граждане от 60 лет;
- Одинокие матери/родители или опекуны детей младше 18 лет;
- Беременные женщины или кормящие матери с детьми младше трех лет;
- Матери/родители приемных несовершеннолетних детей;
- Люди с тяжелыми болезнями, нуждающимися в дорогом лечении;
- Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.
Выплаты не предоставят, если:
- домохозяйства получали аналогичную помощь в 2026 году;
- доход не превышает 8422 грн на одного человека.
Куда обращаться за регистрацией на получение помощи
Граждане, отвечающие критериям отбора программы представительства благотворительного фонда "Каритас Украины" в Полтавской области, могут обратиться за выплатами 10 августа 2026 по адресу: с. Сенча, ул. Майская, 2.
Для регистрации заявители должны предоставить следующие документы:
- паспорт (оригинал);
- идентификационный код (оригинал);
- справку переселенца;
- счет IBAN;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справку о доходах из налоговой службы;
- справку о печном отоплении или коммунальных услугах.
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