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Каритас поможет купить дрова на зиму: кто и как может получить выплаты

10 августа 2026 11:00
Пожилая женщина, деньги. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE
Ксения Симонова
Редактор экономических новостей

В одном из украинских регионов граждане могут уже летом начать готовиться к зимнему периоду 2026/27 годов, в частности, получив помощь для закупки твердого топлива. Такую возможность предоставляет представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" для социально уязвимых групп населения.

О том, кто и где может оформить помощь , рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступны выплаты от Каритас

В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" обратиться за оформлением финпомощи для подготовки к следующему отопительному сезону могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Полтавской области. В частности, 10 августа помощь предоставляется на каждое домохозяйство в сельской местности Сенченской громады.

Согласно проекту, средства предоставят на:

  • на жилищно-коммунальные услуги;
  • приобретение твердого топлива.

Среди претендентов в отборе будут следующие социально уязвимые группы граждан:

  1. Лица с инвалидностью (I-II группа/инвалидность с детства);
  2. Пожилые граждане от 60 лет;
  3. Одинокие матери/родители или опекуны детей младше 18 лет;
  4. Беременные женщины или кормящие матери с детьми младше трех лет;
  5. Матери/родители приемных несовершеннолетних детей;
  6. Люди с тяжелыми болезнями, нуждающимися в дорогом лечении;
  7. Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Выплаты не предоставят, если:

  • домохозяйства получали аналогичную помощь в 2026 году;
  • доход не превышает 8422 грн на одного человека.

Куда обращаться за регистрацией на получение помощи

Граждане, отвечающие критериям отбора программы представительства благотворительного фонда "Каритас Украины" в Полтавской области, могут обратиться за выплатами 10 августа 2026 по адресу: с. Сенча, ул. Майская, 2.

Для регистрации заявители должны предоставить следующие документы:

  • паспорт (оригинал);
  • идентификационный код (оригинал);
  • справку переселенца;
  • счет IBAN;
  • документы, подтверждающие критерий уязвимости;
  • справку о доходах из налоговой службы;
  • справку о печном отоплении или коммунальных услугах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в августе Всемирная продовольственная программа ООН оказывает помощь переселенцам денежную помощь в одном из прифронтовых городов. В частности, выплаты доступны пожилым гражданам. Помощь будут выплачивать в течение полугода.

Еще Новини.LIVE писали, что Международная организация защиты детей UNICEF оказывает помощь жителям одной из областей. Программа поддержки доступна только для семей с детьми. В частности, в рамках инициативы можно будет получить гуманитарную помощь посредством набора семейной гигиены на семью.