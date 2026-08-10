Выплаты от WFP для пенсионеров в 1 800 грн: где предоставляют на шесть месяцев

Пожилые женщины, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

До 21 августа 2026 года благотворительный фонд "СпівДія" в партнерстве с Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) принимает заявки от уязвимых категорий населения на регистрацию в программе по предоставлению денежной помощи в одном из прифронтовых городов. В частности, пожилые граждане смогут получать выплаты в течение полугода.

О том, кто может воспользоваться этим правом, рассказывает издание Новини.LIVE.

Где открыта регистрация на денежную помощь от WFP

Согласно условиям программы, в конце лета заявки на финансовую помощь могут подавать уязвимые категории жителей города Апостолово Днепропетровской области.

В частности, 10 августа оформить финансовую поддержку смогут одинокие пенсионеры из числа жителей громады и внутренне перемещенных лиц.

"К регистрации приглашаются жители и ВПЛ г. Апостолово в возрасте 60+ (зарегистрированные и проживающие самостоятельно, отдельно от детей и других лиц), чьи фамилии начинаются с буквы "А" по "Й" включительно", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Размер денежной помощи и порядок подачи заявки

В рамках программы пенсионерам, проживающим в одиночестве, будут выплачивать по 1 800 грн в течение шести месяцев.

Если граждане соответствуют требованиям программы и желают получить денежную помощь от благотворительного фонда "СпівДія" и Всемирной продовольственной программой ООН (WFP), то необходимо обратиться 10 августа до 16:00 по адресу: г. Апостолово, ул. Центральная, 74.

С собой необходимо иметь оригиналы следующих документов:

паспорт или ID-карта;

идентификационный код;

IBAN (банковский счет);

пенсионное удостоверение;

контактный номер телефона.

Если в домохозяйстве зарегистрированы дети или другие лица, которые фактически не проживают, то необходимо будет обратиться в горсовет для получения соответствующего акта, поскольку помощь предусмотрена только для одиноких.

В последующие дни пройти регистрацию по очереди смогут другие уязвимые категории населения. Для этого необходимо следить за объявлениями от старостинских округов.

В то же время организаторы предупредили, что сам факт регистрации еще не гарантирует предоставление денежной помощи. Соответствующее решение будет принято на основании определенных критериев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе УВКБ ООН принимает заявки на предоставление денежной помощи еще в одном городе. Регистрация доступна для уязвимых категорий населения, в частности пенсионеров. Украинцы, которых затронула война, смогут рассчитывать на следующие размеры выплат: 10 800 или 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что у граждан есть возможность уже сейчас начать готовиться к предстоящей зиме. В частности, такую возможность предоставляет благотворительный фонд "Caritas Ukraine" благодаря финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. Выплаты получат граждане с инвалидностью, пожилые люди и одинокие матери.