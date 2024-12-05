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Капуста стремительно растет в цене — в чем причина

5 декабря 2024 17:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на овощи продолжают расти — почему дорожает капуста
Торговля овощами. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

На этой неделе в Украине цены на белокочанную капусту заметно выросли. Это произошло из-за роста спроса на капусту высокого качества.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

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Подробнее о ценах на капусту

Эксперты указали, что в текущих условиях владельцы качественной капусты имеют возможность повысить цены на свою продукцию. Сейчас они готовы продавать капусту по цене 20-27 грн/кг, в зависимости от качества и объемов партий, что на 11% дороже по сравнению с прошлой неделей.

Предложение белокочанной капусты на рынке было ограниченным, поскольку многие хозяйства выбирают удерживать продукцию, не спеша с продажами, поскольку не исключают дальнейшего роста цен в ближайшие недели.

На сегодняшний день цена белокочанной капусты в Украине в среднем в 2,7 раза превышает уровень прошлого года, и большинство рыночных участников ожидают дальнейшего роста стоимости. Они обосновывают это снижением объемов производства и значительным сокращением части продукции, пригодной для длительного хранения.

Сколько стоит капуста сегодня

Согласно данным портала "Минфин", цены на капусту варьируются в зависимости от супермаркета. Самая выгодная цена 5 декабря на молодую капусту сейчас в супермаркете Novus, где она стоит 59,99 грн/кг, а также в Auchan, где ее стоимость составляет 61,20 грн/кг. Что касается белокочанной капусты, то самая дешевая цена в Metro — 31,10 грн/кг, а также в Auchan – 30,50 грн/кг.

Таким образом, для покупки белокочанной капусты выгоднее обращаться в Metro или Auchan, а для молодой капусты — в Novus.

Что еще стоит знать

Напомним, зимний спрос на тепличные огурцы и помидоры значительно растет, поскольку предложение овощей с открытой почвы резко уменьшается. Отсутствие отечественной продукции способствовало дефициту огурцов, что привело к значительному росту их стоимости, достигнув рекордных уровней.

Мы также рассказывали, что цены на борщовый набор значительно выросли. Овощи, которые обычно были доступными, подорожали до рекордных уровней. Причинами такого удорожания стали не только проблемы с урожаем, но и экономические факторы, вызвавшие подорожание картофеля, моркови и лука.

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