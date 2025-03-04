Условия для украинцев в Канаде изменятся — о чем надо знать в 2025 году

Город Оттава в Канаде. Фото: УНИАН

Украинцы, которые оказались в Канаде до 31 марта 2024 года, смогут получить статус временной защиты. Но для этого граждане должны выполнить одно условие.

Сообщение об этом появилось на сайте канадского правительства.

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Как отмечается, решение коснется беженцев, которые въехали в страну на основании экстренной визы по программе CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel). Людям надо подать заявку на продление статуса временной защиты до 31 марта 2026 года.

Продлить свое пребывание в Канаде украинцам удастся, если им предоставят новое разрешение на работу или учебу или продлят действие предыдущего документа.

"Доступ к бесплатным услугам поселения для всех украинских временных жителей и членов их семей в Канаде доступен до 31 марта 2025 года. Мы продолжаем оценивать, как наши иммиграционные программы могут лучше поддержать людей, пострадавших от войны в Украине", — говорится в сообщении.

По данным канадского правительства, в рамках CUAET в Канаду приехали почти 300 тысяч украинцев и членов их семей.

О чем еще стоит знать

Более 60 тыс. украинцев из-за российской агрессии вынужденно переехали в Швейцарию. Там людям также предоставляют временную защиту, а также различные льготы.

Недавно стало известно, что правительство страны решило разрешить украинцам, которые после приезда получили статус защиты S, не получать от кантонов разрешения на трудоустройство.

Поэтому отныне у украинцев есть возможность официально трудоустраиваться без сложных бюрократических процедур.

Ранее мы рассказывали, почему украинцев могут депортировать из Польши. В соседней стране правоохранители придирчиво относятся к тому, соблюдают ли местные законы иностранцы.

Также напомним, что польские власти хотят ограничить выплату помощи "Семья 800+" от ZUS. Средства сейчас предоставляют беженцам из Украины.