Українці з тимчасовим захистом в ЄС — чи можна виїжджати до України

Біженці з України на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

Повномасштабний напад Росії на Україну у лютому 2022 року змусив багатьох наших громадян виїхати за кордон. У Європі українцям надають статус тимчасового захист та забезпечують необхідними умовами, щоби люди змогли облаштувати своє життя у чужих країнах.

Редакція сайту Новини.LIVE вирішила розповісти, чи дозволяють громадянам виїжджати з ЄС до України на короткий термін, щоби побачитися з рідними та близькими людьми.

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Статус тимчасового захисту — про що мають знати українці

За інформацією міжнародного сервісу грошових переказів TransferGo, у Європейській комісії (ЄК) раніше радили країнам зі складу ЄС не позбавляти громадян України тимчасового захисту, якщо вони вирішили на деякий час повернутися на Батьківщину.

Усе тому, що у зв′язку з війною люди, можливо, повертаються додому не добровільно. Якщо така причина виникає до закінчення терміну дії тимчасового статусу — країни не мають позбавляти українці захисту.

При цьому, як зазначається, в Євросоюзі не вимагають від наших громадян повернутися в країну тичасового перебування до якоїсь конкретної дати. Але деякі країни визначають свої правила для часових меж. Наприклад:

з Польщі українці з тимчасовим захистом, можуть виїжджати в Україну не більше ніж на 30 днів за раз;

Чехія дозволяє громадянам перебувати за кордоном не більше 10 днів, інакше людина втратить державне гуманітарне житло.

Також важливо, що українці, які користуються в країнах Євросоюзу фінансовою допомогою, не втратять призначені виплати та пільги за поїздки до України.

Чому українці планують життя за кордоном

На плани громадян вирушити за кордон впливає не тільки війна. Так, нещодавно фахівці Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерева опитали молодь, яка назвала наступні причини для того, аби виїхати з України:

відсутність можливостей для розвитку;

загроза життю через бойові дії;

недостатня соціальна підтримка держави;

бажання возз'єднатися з родиною;

необхідність вивезти рідних, які залежать від респондента;

складнощі у пошуку роботи, що відповідає їхнім вимогам.

Нагадаємо, що одна з європейських країн вже позбавила українських біженіців державних виплат. Уряд планує перевірити усіх громадян України.

Також повідомлялося, що що польська влада планує обмежити виплату допомоги "Родина 800+" від ZUS. Цими коштами користуються й українці.