Умови для українців у Канаді зміняться — про що треба знати у 2025

Місто Оттава у Канаді. Фото: УНІАН

Українці, які опинилися в Канаді до 31 березня 2024 року, зможуть отримати статус тимчасового захисту. Та для цього громадяни мають виконати одну умову.

Повідомлення про це з'явилося на сайті канадського уряду.

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Як зазначається, рішення зачепить біженців, які в'їхали до країни на підставі екстренної візи за програмою CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel). Людям треба подати заявку на продовження статусу тимчасового захисту до 31 березня 2026 року.

Натомість продовжити своє перебування в Канаді українцям вдасться, якщо їм нададуть новий дозвіл на роботу чи навчання або продовжать дію попереднього документа.

"Доступ до безкоштовних послуг поселення для всіх українських тимчасових мешканців та членів їхніх родин у Канаді доступний до 31 березня 2025 року. Ми продовжуємо оцінювати, як наші імміграційні програми можуть найкраще підтримати людей, які постраждали від війни в Україні", — йдеться у повідомленні.

За даними канадського уряду, в рамках CUAET до Канади приїхали майже 300 тисяч українців та членів їхніх сімей.

Про що ще варто знати

Понад 60 тис. українців через російську агресію вимушено переїхали до Швейцарії. Там людям надають тимчасовий захист, а також різноманітні пільги.

Нещодавно стало відомо, що уряд країни вирішив дозволити українцям, які після приїзду отримали статус захисту S, не отримувати від кантонів дозволи на працевлаштування.

Тож відтепер в українців є можливість офіційно працевлаштовуватися без складних бюрократичних процедур.

Раніше ми розповідали, чому українців можуть депортувати з Польщі. У сусідній країні правоохоронці прискіпливо ставляться до того, чи дотримуються місцевих законів іноземці.

Також нагадаємо, що польська влада хоче обмежити виплату допомоги "Родина 800+" від ZUS. Кошти наразі надають біженцям з України.