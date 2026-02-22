Перерасчет пенсий чернобильцам — что будет с выплатами после индексации

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ежегодно в марте индексируют пенсионные выплаты, учитывая среднюю зарплату, с которой платились страховые взносы и которую включают в исчисление пенсии за год, предшествующий году перерасчета. Обновленные выплаты в 2026 году получат украинцы, которые занимались ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом рассказывали ранее в Главном управлении Пенсионного фонда в Харьковской области, передает Новини.LIVE.

В госструктуре напомнили, что сейчас для граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установили причинную связь инвалидности с событиями на атомной электростанции, установлены следующие минимальные размеры пенсионных выплат:

людям с инвалидностью I группы платят 100% выплат размера средней заработной платы;

гражданм с инвалидностью II группы — 80%;

гражданам с инвалидностью III группы — 60%.

Отмечается, что эти суммы состоят из надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат и компенсаций к пенсиям.

Как изменятся пенсии чернобыльцев с инвалидностью

С 1 марта 2026 минимальный размер пенсионной выплаты для украинцев из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС будет таким:

если это пенсия для лиц с инвалидностью І группы — 20 653 гривен;

если это пенсия для лиц с инвалидностью II группы — 16 522 гривен.

если это пенсия для лиц с инвалидностью III группы — 12 392 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, что пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы граждане будут пользоваться различными льготами от государства в 2026 году. Речь идет, в частности, о предоставлении компенсаций на оплату ЖКУ, санаторно-курортное лечение, на проезд в общественном транспорте и тому подобное.

Ко всему детям, которые признаны пострадавшими от Чернобыльской катастрофы, предоставляют 100% компенсацию в случае санаторно-курортного лечения и на приобретение лекарств.

Ранее сообщалось, что госслужащие в 2026 будут получать большие пенсии. Они, среди прочего, могут рассчитывать на выплату в размере 60% от суммы зарплаты. Еще мы рассказывали, что в марте 2026 года пенсионеры в Украине смогут получить несколько видов доплат — по возрасту, социальные и другие льготные надбавки.