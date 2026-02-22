Перерасчет пенсий чернобильцам — что будет с выплатами после индексации

Какими будут пенсии ликвидаторов ЧАЕС с марта — в ПФУ объяснили
В Украине ежегодно в марте индексируют пенсионные выплаты, учитывая среднюю зарплату, с которой платились страховые взносы и которую включают в исчисление пенсии за год, предшествующий году перерасчета. Обновленные выплаты в 2026 году получат украинцы, которые занимались ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Об этом рассказывали ранее в Главном управлении Пенсионного фонда в Харьковской области, передает Новини.LIVE.
Подробнее о пенсиях
В госструктуре напомнили, что сейчас для граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установили причинную связь инвалидности с событиями на атомной электростанции, установлены следующие минимальные размеры пенсионных выплат:
- людям с инвалидностью I группы платят 100% выплат размера средней заработной платы;
- гражданм с инвалидностью II группы — 80%;
- гражданам с инвалидностью III группы — 60%.
Отмечается, что эти суммы состоят из надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат и компенсаций к пенсиям.
Как изменятся пенсии чернобыльцев с инвалидностью
С 1 марта 2026 минимальный размер пенсионной выплаты для украинцев из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС будет таким:
- если это пенсия для лиц с инвалидностью І группы — 20 653 гривен;
- если это пенсия для лиц с инвалидностью II группы — 16 522 гривен.
- если это пенсия для лиц с инвалидностью III группы — 12 392 гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, что пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы граждане будут пользоваться различными льготами от государства в 2026 году. Речь идет, в частности, о предоставлении компенсаций на оплату ЖКУ, санаторно-курортное лечение, на проезд в общественном транспорте и тому подобное.
Ко всему детям, которые признаны пострадавшими от Чернобыльской катастрофы, предоставляют 100% компенсацию в случае санаторно-курортного лечения и на приобретение лекарств.
Ранее сообщалось, что госслужащие в 2026 будут получать большие пенсии. Они, среди прочего, могут рассчитывать на выплату в размере 60% от суммы зарплаты. Еще мы рассказывали, что в марте 2026 года пенсионеры в Украине смогут получить несколько видов доплат — по возрасту, социальные и другие льготные надбавки.
