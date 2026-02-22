Пенсії чорнобильцям з інвалідністю — як зміняться суми у березні 2026 року

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні щороку у березні індексують пенсійні виплати, враховуючи середню зарплату, з якої платилися страхові внески та яку включають в обчислення пенсії за рік, що передує року перерахунку. У 2026 році держава також перегляне виплати людям, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС.

Про це розповідали раніше у Головному управлінні Пенсійного фонду у Харківській області, передає Новини.LIVE.

Детальніше про пенсії

У держструктурі нагадали, що наразі для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановили причинний зв’язок інвалідності з подіями на атомній електростанції, встановлені такі мінімальні розміри пенсійних виплат:

особам з інвалідністю I групи платять 100% виплат розміру середньої заробітної плати;

особам з інвалідністю II групи — 80%;

громадянам з інвалідністю III групи – 60%.

Зазначається, що ці суми складаються з надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій.

Як зміняться пенсії чорнобильців з інвалідністю

З 1 березня 2026 мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС буде таким:

якщо це пенсія для осіб з інвалідністю І групи — 20 653 гривень;

якщо це пенсія для осіб з інвалідністю ІІ групи — 16 522 гривень.

якщо це пенсія для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 12 392 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи громадяни користуватимуться різними пільгами від держави у 2026 році. Йдеться, зокрема, про надання компенсацій на оплату ЖКП, санаторно-курортне лікування, на проїзд у громадському транспорті тощо.

До всього дітям, які визнані постраждалими від Чорнобильської катастрофи, надають 100% компенсацію у разі санаторно-курортного лікування та на придбання ліків.

