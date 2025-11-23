Льготы на электроэнергию 2025 – при каких условиях их назначают

Деньги и квитанция за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Украине действуют социальные нормы, по которым населению предоставляют льготы на оплату электроэнергии. Условия социальных норм отличаются в зависимости от обстоятельств.

Нормы потребления для получения льгот на электроэнергию

От наличия газовых/электроплит, или отсутствия централизованного снабжения горячей водой и других факторов, как рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), зависит социальная норма потребления электроэнергии в месяц.

Так, основные социальные нормы для различных типов помещений в 2025 году являются следующими:

если речь идет о помещениях с газовыми плитами и централизованным снабжением горячей водой — 70 киловатт-часов в месяц для одного человека, плюс 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 190 киловатт-часов в месяц максимум);

если говорить о помещениях с электроплитами и централизованным снабжением горячей водой — 110 киловатт-часов в месяц для одного человека, плюс 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 230 киловатт-часов максимум);

если это помещение с электроплитами и без централизованного снабжения горячей водой — 130 киловатт-часов в месяц для одного человека, плюс 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 250 киловатт-часов максимум);

в помещении, где нет электроплит, но есть централизованное снабжение холодной воды и отсутствует централизованное снабжение горячей воды — 100 киловатт-часов в месяц для одного человека, плюс 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 220 киловатт-часов максимум).

в селах и поселках городского типа (ПГТ), где электроэнергия для жилья является бесплатной, социальная норма составляет 30 киловатт-часов в месяц на одного человека.

О чем еще надо знать

Напомним, для населения тарифы на электроэнергию остаются неизменными. Так, тариф в декабре составит 4,32 грн за кВт-ч, при этом сохранены льготные ставки для тех, кто обогревает жилье электричеством.

Также жители с территорий повышенного риска получают компенсацию от государства. Так, одному лицу за 100 кВт-ч (почти 432 грн), а семье - до 300 кВт-ч (примерно 1 296 грн).

Напомним, для населения тарифы на электроэнергию остаются неизменными. Так, тариф в декабре составит 4,32 грн за кВт-ч, при этом сохранены льготные ставки для тех, кто обогревает жилье электричеством.

Также жители с территорий повышенного риска получают компенсацию от государства. Так, одному лицу за 100 кВт-ч (почти 432 грн), а семье - до 300 кВт-ч (примерно 1 296 грн).