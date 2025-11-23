Видео
Главная Финансы Какие объемы потребления света покрывает субсидия — ответ ПФУ

Какие объемы потребления света покрывает субсидия — ответ ПФУ

Дата публикации 23 ноября 2025 08:45
обновлено: 22:01
Льготы на электроэнергию 2025 – при каких условиях их назначают
Деньги и квитанция за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Украине действуют социальные нормы, по которым населению предоставляют льготы на оплату электроэнергии. Условия социальных норм отличаются в зависимости от обстоятельств.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Нормы потребления для получения льгот на электроэнергию

От наличия газовых/электроплит, или отсутствия централизованного снабжения горячей водой и других факторов, как рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), зависит социальная норма потребления электроэнергии в месяц.

Так, основные социальные нормы для различных типов помещений в 2025 году являются следующими:

  • если речь идет о помещениях с газовыми плитами и централизованным снабжением горячей водой — 70 киловатт-часов в месяц для одного человека, плюс 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 190 киловатт-часов в месяц максимум);
  • если говорить о помещениях с электроплитами и централизованным снабжением горячей водой — 110 киловатт-часов в месяц для одного человека, плюс 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 230 киловатт-часов максимум);
  • если это помещение с электроплитами и без централизованного снабжения горячей водой — 130 киловатт-часов в месяц для одного человека, плюс 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 250 киловатт-часов максимум);
  • в помещении, где нет электроплит, но есть централизованное снабжение холодной воды и отсутствует централизованное снабжение горячей воды — 100 киловатт-часов в месяц для одного человека, плюс 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 220 киловатт-часов максимум).
  • в селах и поселках городского типа (ПГТ), где электроэнергия для жилья является бесплатной, социальная норма составляет 30 киловатт-часов в месяц на одного человека.

О чем еще надо знать

Напомним, для населения тарифы на электроэнергию остаются неизменными. Так, тариф в декабре составит 4,32 грн за кВт-ч, при этом сохранены льготные ставки для тех, кто обогревает жилье электричеством.

Также жители с территорий повышенного риска получают компенсацию от государства. Так, одному лицу за 100 кВт-ч (почти 432 грн), а семье - до 300 кВт-ч (примерно 1 296 грн).

Ранее мы рассказывали, назначают ли помощь на оплату ЖКУ потребителям с долгами. У таких людей тоже есть возможность претендовать на жилищную субсидию, но при одном условии. Также мы писали, как "Зимняя поддержка" повлияет на получение субсидий. Президент Владимир Зеленский объяснил, потеряют ли украинцы важный инструмент поддержки в преддверии зимы.

электроэнергия финансовая помощь льготы Пенсионный Фонд свет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
