Пільги на електроенергію 2025 — за яких умов їх призначають

Гроші і квитанція за комуналку. Фото: Новини.LIVE

В Україні діють соціальні норми, за якими населенню надають пільги на оплату електроенергії. Умови соціальних норм відрізняються залежно від обставин.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Норми споживання для отримання пільг на електроенергію

Від наявності газових або електроплит, або відсутності централізованого постачання гарячої води та інших чинників, як розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), залежить соціальна норма споживання електроенергії на місяць.

Так, основні соціальні норми для різних типів приміщень у 2025 році є такими:

якщо йдеться про приміщення з газовими плитами та централізованим постачанням гарячої води — 70 кіловат-годин на місяць для однієї особи, плюс 30 кіловат-годин на кожного наступного члена домогосподарства (до 190 кіловат-годин на місяць максимум);

якщо говорити про приміщення з електроплитами та централізованим постачанням гарячої води — 110 кіловат-годин на місяць для однієї особи, плюс 30 кіловат-годин на кожного наступного члена домогосподарства (до 230 кіловат-годин максимум);

якщо це приміщення з електроплитами та без централізованого постачання гарячої води — 130 кіловат-годин на місяць для однієї особи, плюс 30 кіловат-годин на кожного наступного члена домогосподарства (до 250 кіловат-годин максимум);

у приміщенні, де немає електроплит, але є централізоване постачання холодної води і відсутнє централізоване постачання гарячої води — 100 кіловат-годин на місяць для однієї особи, плюс 30 кіловат-годин на кожного наступного члена домогосподарства (до 220 кіловат-годин максимум).

у селах та селищах міського типу (СМТ), де електроенергія для житла є безкоштовною, соціальна норма становить 30 кіловат-годин на місяць на одну особу.

Про що ще треба знати

Нагадаємо, для населення тарифи на електроенергію залишаються незмінними. Так, тариф у грудні становитиме 4,32 грн за кВт-год, при цьому збережені пільгові ставки для тих, хто обігріває житло електрикою.

Також мешканці з територій підвищеного ризику отримують компенсацію від держави. Так, одній особі за 100 кВт-год (майже 432 грн), а родині — до 300 кВт-год (приблизно 1 296 грн).

Раніше ми розповідали, чи призначають допомогу на оплату ЖКП споживачам з боргами. У таких людей теж є можливість претендувати на житлову субсидію, але за однієї умови. Також ми писали, як "Зимова підтримка" вплине на отримання субсидій. Президент Володимир Зеленський пояснив, чи втратять українці важливий інструмент підтримки напередодні зими.