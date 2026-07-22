Блокировки карты Ощадбанка недостаточно: скрытые угрозы для клиентов

Женщина с телефоном, карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" предусмотрена функция блокировки карты, которая считается защитной мерой, ограничивающей доступ к средствам через конкретную карту. В то же время в ряде случаев она может оказаться неэффективной перед лицом угроз.

О том, когда блокировки карты недостаточно, рассказывают Новини.LIVE.

Что дает блокировка карты в Ощадбанке

Как объясняют в финучреждении, платежные карты клиентов являются средствами доступа к банковским счетам, а не самими счетами. Учитывая это, блокировка способна ограничить доступ к средствам, однако не заморозить их.

После выполнения действий по блокировке Ощадбанк лишь приостанавливает обработку финансовых операций, в которых могут использоваться номер карты, срок действия и CVV-код. При этом предполагается:

что баланс счета в дальнейшем останется неизменным, а все средства и кредитные лимиты будут в безопасности;

в случае необходимости зачисления средств по реквизитам IBAN они поступят и после блокировки;

клиент останется владельцем счета и сможет в дальнейшем распоряжаться финансами, подтвердив свою личность в финансовом учреждении.

Таким образом, блокировка карты является способом защиты, который в целом не повлияет на средства клиента, а лишь ограничит доступ к ним через конкретную банковскую карту.

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Когда блокировки карты в Ощадбанке недостаточно

В некоторых случаях не стоит ограничиваться только блокировкой карты "Ощад". Клиенты должны знать о возможных ситуациях, когда необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности доступа к счету, финансовому номеру телефона, приложению и онлайн-банкингу:

В случае перехода на фишинговые сайты — если клиент, не подозревая об этом, ввел данные карты на сомнительном портале или перешел по подозрительной ссылке, мошенники могли воспользоваться личными данными. В таких случаях также важно обратиться в банк для проведения проверки безопасности, при необходимости — получить новую карту и обновить доступ к приложению и веб-банкингу. В случае подозрения на мошеннические действия — если произошло несанкционированное списание средств, сама по себе блокировка не вернет украденные деньги. Необходимо будет обратиться к службе поддержки банка для фиксации факта мошенничества и инициирования проверки операций. Также стоит подать заявление в банк об оспаривании транзакции и в киберполицию. Если был утерян финансовый номер телефона — в случае потери SIM-карты или подозрения, что номер могли тайно перевыпустить, следует немедленно заблокировать карту через мобильного оператора и обратиться в банк для деактивации услуги SMS-информирования, смены номера после восстановления прежней SIM-карты. В случае передачи данных карты третьим лицам — если человек случайно раскрыл реквизиты карты (номер/CVV-код/срок действия) или код подтверждения из SMS-сообщения, нужно сразу заблокировать карту, сообщить об этом банк, проверить последние операции и сменить пароли к интернет-банкингу.

Чем оперативнее клиент уведомит банк, тем больше будет шансов сохранить средства и снизить возможные риски для счетов.

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