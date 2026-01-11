Видео
Главная Финансы Как не потерять стаж перед выходом на пенсию — ответ ПФУ

Как не потерять стаж перед выходом на пенсию — ответ ПФУ

Дата публикации 11 января 2026 17:45
Оплата добровольных взносов перед увольнением с работы — о каком нюансе рассказали в ПФУ
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины, которые в 2026 году планируют увольняться с работы и уходить на пенсию, могут сохранить свой страховой стаж в полном объеме. Для этого нужно выполнять одно, но важное условие — платить добровольный пенсионный взнос.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, почему это важно.

Добровольный пенсионный взнос в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине находится на уровне 8 647 гривен, поэтому все социальные взносы будут рассчитываться от этой цифры, отметили в ПФУ.

Минимальный страховой платеж сейчас составляет 1 902 гривны 34 копейки — 22% от минимальной зарплаты. Если исправно платить эту сумму в пенсионную систему, это будет гарантом того, что весь месяц учтут в страховой стаж. Если платить меньше — период могут засчитать частично или вовсе не учесть.

В Пенсионном фонде говорят, что платить добровольный пенсионный взнос особенно важно гражданам, которые:

  • уходят с работы по собственному желанию;
  • решили временно прекратить свою трудовую деятельность.

"Минимальный взнос фактически является платой за сохранение стажа, без которого могут возникнуть проблемы с назначением пенсии в будущем", — говорится в сообщении.

Важно также и то, что граждане, если уже имеют договор о добровольном участии в пенсионном страховании, не должны повторно его оформлять. Причина: все действующие договора автоматически продлены до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, кто из пенсионеров в этом году будет получать максимальную пенсию. Их будут начислять на основании специальных законов. Еще мы рассказывали, сколько стажа нужно будет иметь, чтобы уйти на пенсию в 2026 году.

